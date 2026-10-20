Manchester United kampında beklenmedik kriz: Como maçı öncesi 8 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmalar öncesinde Manchester Unitedkadrosunda ciddi bir sorun yaşandı. İtalyan ekibi Como ile deplasmanda oynanacak maç öncesi yapılan resmi antrenmanlarda, Manchester temsilcisinin tam sekiz as oyuncusu yer almadı.

İngilizlerin saygın gazetesi Mirror haberine göre, eksikler arasında takımın yıldızları Marcus Rashford ve savunmanın bel kemiği Lisandro Martinez'in bulunması, teknik heyeti ve taraftarları endişelendiriyor.

Liderler saf dışı: Rashford ve Martinez'e ne oldu?

Antrenmana katılmayan takım liderlerinin durumuna ilişkin detaylar şöyle:

Lisandro Martinez: Arjantinli savunma oyuncusu, Leeds maçında uyluk bölgesinden sakatlanmış ve henüz iyileşememişti;

Marcus Rashford: United'ın hücum hattındaki yıldızının da aynı bölgede, yani uyluk kaslarında ağrı hissettiği ve riske girmemek adına antrenmandan çıkarıldığı belirtildi.

Cezalılar ve sakatlık listesindeki diğer isimler

Old Trafford ekibinin kadrosu diğer önemli oyuncuların yokluğuyla daha da daraldı:

Leny Yoro özel programda: Atletico maçında kırmızı kart gördüğü için Como karşısında zaten forma giyemeyecek olan genç Fransız savunmacı, bu nedenle bireysel çalışmalarını sürdürüyor;

Mainoo, Shaw ve Heaven yok: Takımın diğer üç ismi Kobbie Mainoo, Luke Shaw ve Habeeb Ogunneye de genel grup antrenmanlarına katılmadı;

Sesko ve Dorgu iyileşme sürecinde: Forvet Benjamin Sesko kaburga sakatlığı, Patrick Dorgu ise milli takımda yaşadığı diz arkası kirişi sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon sürecinde.

Nihai karar ne zaman verilecek?

Manchester United teknik heyeti ve sağlık ekibi, hangi oyuncuların İtalya kafilesine dahil edileceği ve sahaya çıkmaya hazır olduğu konusundaki son kararı, uçuş öncesi yapılacak kontrollerin ardından verecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik maç öncesi yaşanan büyük eksikler,Manchester Unitedtakımının İtalya deplasmanındaki taktik planlarını tamamen değiştirebilir.