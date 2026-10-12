Maresca, Liverpool galibiyetinin ardından zorlu soruları yanıtladı

·3·Spor
Maresca, Liverpool galibiyetinin ardından zorlu soruları yanıtladı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Liverpool'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Sky Sports kanalına röportaj veren İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmanın iki farklı tempoda geçtiğini analiz ederken, kulüp etrafındaki finansal baskıların takımın moraline nasıl yansıdığına da değindi.

«City» hocası, ilk yarıdaki zorlukların ardından yapılan taktiksel değişikliklerin galibiyetin anahtarı olduğunu gizlemedi.

«İlk yarıda zorlandık»: Maresca oyunu nasıl değiştirdi?

Maç boyunca yaşanan önemli anlara değinen teknik adam, takımının oyun kalitesini şu şekilde değerlendirdi:

  • Başlangıçtaki zorluklar: «Çok zorlu bir mücadeleydi. İlk yarıda oldukça zorlandık. Topa sahip olmamıza rağmen hücumları sonlandırmakta etkili olamadık ve oyunun başında hatalar yaptık» dedi Maresca;

  • Devre arası değişikliklerinin etkisi: «İkinci yarı başlamadan önce bazı önemli değişiklikler yaptık ve ardından oyunumuz gözle görülür şekilde gelişti. Oyuncularımız tempoyu artırarak kontrolü tamamen ellerine aldılar».

Saha dışı baskı ve kulüp birliği

Gazetecilerin kulübün finansal ihlalleri ve olası cezalar hakkındaki sorularına teknik direktör, diplomatik ve takımı motive edici bir yanıt verdi:

  • «Belki evet, belki hayır»: «Saha dışındaki durumlar takımı etkileyebilir mi? Belki evet, belki hayır. Bunu kesin olarak söyleyemem» diye vurguladı;

  • Baskı altında kenetlenme: «Ancak bir şey kesin: bu tür zor durumlar takımı ve taraftarları birbirine daha da yakınlaştırabilir ve kenetleyebilir. Umarım gelecekteki zaferleri de birlikte kutlarız. Biz sadece bu hedefe odaklanmış durumdayız».

Anfield'daki bu farklı galibiyet, Enzo Maresca'nın takımının her türlü dış baskıya rağmen sahada sadece şampiyonluk ruhuyla hareket ettiğini açıkça gösterdi.

Manchester CityLiverpoolEnzo MarescaPremier LigFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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