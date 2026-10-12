Manchester City küme düşürülürse takımda kimler kalır?

·2·Spor
Manchester City küme düşürülürse takımda kimler kalır?

Son dönemde Avrupa devlerinin gözünü Manchester Cityyıldızlarına dikmesi tesadüf değil. Kulübün finansal usulsüzlüklerle suçlanması ve en ağır senaryo olarak Premier Lig'den ihraç edilmesi veya birkaç sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edilip ağır puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalması futbol kamuoyunu sarsıyor.

Böylesine sert yaptırımlar karşısında dünya çapındaki yıldızların alt liglerde kalmak istemeyeceği aşikâr. Peki, takım 'Juventus-2006' kaderini yaşarsa, Etihad'dan kimler ayrılacak ve kulübü yeniden ayağa kaldırma sorumluluğunu kim üstlenecek?

Tarihten bir ders: 2006 Juventus'u ile City arasındaki fark

2006'da 'Calciopoli' skandalı nedeniyle Juventus Serie B'ye düşürülüp şampiyonlukları elinden alındığında, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon ve Pavel Nedved gibi sadık efsaneler takımda kalarak kulübü tekrar zirveye taşımıştı. Elbette Zlatan Ibrahimović (Inter) ve Fabio Cannavaro (Real Madrid) gibi isimler takımdan ayrılmıştı.

Ancak Manchester Cityyakın zamanda zirveye ulaşmış bir proje. Kadroda Del Piero seviyesinde sadık altyapı oyuncusu sayısı az ve alt ligde oynamayı kabul edecek büyük yıldız neredeyse yok.

Kimler gider? Haaland, Foden ve yeni transferler

Eğer yaptırımlar yürürlüğe girerse, aşağıdaki futbolcular için Avrupa pazarında gerçek bir av başlayacak:

  • Erling Haaland: 2027'de Norveçli golcünün ayrılığı en çok konuşulan konu. Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra Londra ekibi Arsenal da onunla ilgileniyor. Eğer kulüp Şampiyonlar Ligi'nden men edilirse, Haaland Premier Lig'de de tutulamaz.

  • Phil Foden ve Rico Lewis: Foden kulübün altyapısından yetişmiş olsa da, Bayern Münih onu kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ediyor. Belirsiz bir gelecek ortamında Foden'ın Championship'te kalması gerçekçi değil.

  • Enzo Fernández: Geçen yaz Maresca faktörüyle takıma katılan Arjantinli yıldız için Real Madrid şimdiden uygun bir zemin kolluyor.

  • Genç yetenekler: Jeremy Doku, Rayan Cherki ve Ayoub Bouaddi gibi yetenekler için de kısa sürede sıraya girilmesi doğal.

Yeni kahraman: Neden tam olarak Abdukodir Khusanov kalmalı?

Büyük yıldızlar giderse, kulüp ana odağını akademiye ve zor zamanlarda takımda kalmaya hazır, savaşçı karaktere sahip oyunculara çevirecek. Uzmanlar bu noktada Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanovu ana aday olarak gösteriyor:

  • Uzun vadeli güven: 22 yaşındaki stoper yaz aylarında kulüple uzun süreli bir sözleşme imzaladı ve henüz zirve noktasına ulaşmaya hazırlanıyor.

  • Savaşçı karakter: Sahadaki tavizsizliği ve çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Kulüp için zor bir dönemde kalıp takımı yeniden inşa etme liderliğini üstlenmek, kariyerinde bir dönüm noktası olabilir.

  • Taraftar sevgisi ve tarihi statü: Zor zamanlarda kaçmayıp takımı tekrar zirveye taşıyan futbolcular, her kulübün tarihine altın harflerle yazılır.

Birkaç yıl sonra milyarlarca dolarlık yatırımdan uzak, yeni bir Manchester City kurulduğunda, Abdukodir Khusanov takımın yeni dönemdeki sembolü ve ana savunma kalesi olarak tarihe geçmeyi fazlasıyla hak ediyor.

Manchester CityErling HaalandAbdukodir KhusanovJuventusPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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