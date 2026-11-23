Manchester City'nin Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktör Enzo Maresca, takımdaki sakatlıklar, kadro tercihleri ve Abduqodir Husanov'un pozisyonu hakkında konuştu. İtalyan uzman, Özbek savunmacının hangi pozisyonda daha iyi oynadığını da açıkça belirtti.

Manchester City, 24 Kasım'ı 25 Kasım'a bağlayan gece UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında İtalyan kulübü Napoli'yi konuk edecek. Taşkent saatiyle 01:00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Manchester ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, takımın mevcut durumu ve kadrodaki değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Şehirliler" için bu maç oldukça kritik. Takım, milli araya kadar İngiltere Premier Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet almış, ardından kendi sahasında Fulham ile berabere kalmıştı. Sonuç olarak Maresca'nın öğrencileri, ligdeki galibiyet hasretine son veremiyor.

Nunes geri döndü, Semenyo ise maçı kaçıracak

Maresca'nın açıklamasına göre, Matheus Nunes tekrar takıma katıldı. Şu an kadro dışı kalan tek oyuncu ise Antoine Semenyo.

Ancak teknik adam, diğer oyuncuların fiziksel durumlarını da değerlendirmenin gerekli olduğunu vurguladı. Ona göre, maç yoğunluğu ve sezon içindeki yük nedeniyle bazı oyuncular hakkındaki nihai karar antrenmanlardan sonra verilecek.

"Oyuncuların sakatlanması, oynadığımız maç sayısı göz önüne alındığında normal bir durum. Bu yüzden bazen rotasyona gidiyorum. Biz kısa sprintleri değil, maratonları, yani sezon boyunca oynanacak 65 maçı düşünmek zorundayız."

Maresca, her maçta en güçlü kadroyla sahaya çıkmak istediğini gizlemedi. Ancak tüm sezonu göz önünde bulundurarak, oyuncuların enerjisini doğru dağıtmanın ve onları verimli kullanmanın önemine dikkat çekti.

Maresca, Husanov'un hangi pozisyonda daha güçlü olduğunu açıkladı

Basın toplantısında Abduqodir Husanov'un sahadaki görevi hakkında da soru soruldu. Matheus Nunes'in yokluğunda Özbek savunmacı, sağ bek olarak da görev yapmıştı.

Maresca, bu pozisyonda Rico Lewis'in de oynayabildiğini belirtti. Bu nedenle ilk maçlarda bu kanatta Lewis'ten, daha sonra ise sağ tarafta da görev yapabilen Husanov'dan faydalanıldığını ifade etti.

Ancak teknik direktör, Özbek futbolcunun asıl pozisyonu hakkındaki soruya net bir cevap verdi.

"Bana 'Abduqodir bek olarak mı yoksa stoper olarak mı daha iyi?' diye sorarsanız, şüphesiz stoper olarak harika olduğunu söylerim. Ancak bu, maça ve elimizdeki oyunculara bağlı."

Bu açıklama, Husanov'un takımdaki yeri hakkında önemli bir ipucu oldu. Maresca, onun stoperdeki potansiyelini yüksek görüyor ancak ihtiyaç duyulduğunda sağ kanatta da kullanabileceğini vurguluyor.

"Dört maçta kazanamamak utanç verici"

Manchester City'nin İngiltere Premier Ligi'ndeki sonuçları Maresca'yı memnun etmiyor. Teknik adam, takımın üst üste dört maçta galibiyet alamadığını açıkça kabul etti.

"Rakibin seviyesi ne olursa olsun, her zaman maçları kazanmaya çalışıyoruz. Elbette, Premier Lig'de üst üste dört maçta kazanamamak utanç verici."

Bununla birlikte İtalyan uzman, Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu olumlu değerlendirdi. City, ilk dört maçın üçünü kazanarak puan durumunda yedinci sırada yer alıyor.

City'nin ana hedefi ilk sekize girmek

Maresca, Napoli karşısında galip gelerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi gidişatı sürdürmek istiyor. Ona göre takım için sadece bir üst tura çıkmak değil, lig aşamasını ilk sekizde bitirmek de önemli.

Mevcut formata göre, lig aşamasında ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24. sıradaki kulüpler ise play-off turunda iki maç daha oynamak zorunda kalacak.

"Öncelikle bir sonraki tura çıkmak önemli. İkincisi, eğer ilk sekize giremezsek iki maç daha oynamamız gerekecek. Önümüzdeki maç sayısını düşünürsek, maç yükünü azaltmak her zaman önemlidir. Bu yüzden hedefimiz, mümkün olduğunca ilk sekiz içinde yer almak" dedi Maresca.

Böylece Napoli maçı, Manchester City için sadece üç puan değil, aynı zamanda doğrudan son 16 turuna çıkma hedefi yolunda önemli bir adım olacak. Husanov'un ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ve hangi pozisyonda görev alacağı Özbek taraftarların da ilgi odağı olacak.