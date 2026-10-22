Jagiellonia - Anderlecht: kadrolar ve canlı anlatım

·30·Spor
Jagiellonia - Anderlecht: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Jagiellonia - Anderlecht karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Jagiellonia ilk 11'i: 50. Abramowicz S. (kaptan), 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi Y., 23. Montoya G., 19. Kling A., 14. Findell H., 85. Kozlowski E., 72. Jozwiak K., 99. Preles N., 7. Schmidt K.

Jagiellonia yedekleri: 10. Agbonifo J., 32. Cirkovic A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sow O., 3. Stojinovic D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.

Jagiellonia teknik direktörü: Siemieniec A.

Anderlecht ilk 11'i: 26. Coosemans C. (kaptan), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Reabciuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Amuzu F., 18. Ashimeru M., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.

Anderlecht yedekleri: 8. Rits M., 11. Dreyer A., 6. Augustinsson L., 21. N'Diaye M., 91. Ure D., 32. Dendoncker L., 55. Kana M., 24. Sardella K., 79. Simic J., 53. Bouchouari B., 49. Monticelli A., 14. Vazquez L.

Anderlecht teknik direktörü: Riemer B.

Canlı anlatım0-1 CANLI
28
Marten Winkler (Anderlecht) pas denemesinde bulundu ancak engellendi. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Anderlecht lehine köşe vuruşu.
25
Guilherme Montoya (Jagiellonia) uzaktan serbest vuruş kullandı ancak savunma dikkatliydi.
24
Ondrej Berka düdüğünü çaldı, Theo Aasgaard (Anderlecht) faul yap̧tığı için cezalandırıldı. Jagiellonia lehine serbest vuruş verildi.
24
Kays Ruiz-Atil (Anderlecht) ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, top kalenin ortasına gitti ancak kaleci zamanında tepki vererek gole izin vermedi. Harika kalecilik!
21
Tristan Degryf (Anderlecht) uygun bir şut pozisyonuna geldi. Kendine boş alan yarattı ve uzaktan şansını denedi. Sol alt köşeye gönderdiği tehlikeli şutu Sławomir Abramowicz harika bir şekilde çıkardı!
210-1
Gol! Savunma hatasının ardından topu önünde bulan Mihajlo Cvetković (Anderlecht), kaleciyle baş başa kaldı ve soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi! Durumu 0:1 yaptı.
19
Thelo Aasgaard (Anderlecht) pası aldı, etrafına bakındı ve uzak mesafeden şut çekti, ancak top doğrudan savunmacıya çarparak istem dışı bir blok yaptı.
19
Kays Ruiz-Atil (Anderlecht) ceza sahasına ortaladı, ancak top doğrudan Sławomir Abramowicz'in ellerine gitti ve kaleci kontrolü sağladı.
17
Anders Kling (Jagiellonia) maça devam edebilecek.
16
Anders Kling'in (Jagiellonia) tıbbi müdahaleye ihtiyacı var, bu yüzden hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.
16
Maç: Jagiellonia - Anderlecht. Skor: 0-0. Anlatım: 31:69 – topa sahip olma oranları.
14
Ceza sahası içinde topla buluşan Oleh Reabchuk'un (Anderlecht) gelişine vuruşu sağ direğin hemen dışından auta çıktı.
13
Anders Kling (Jagiellonia) ileriye uzun bir pas gönderdi, ancak top Kamil Jóźwiak için çok hızlıydı ve fırsat kaçtı. Top taca çıktı ve Anderlecht kale vuruşuyla oyuna devam edecek.
12
Mihajlo Cvetković (Anderlecht) rakibine sert bir müdahalede bulundu ve Ondrej Berka düdüğünü çalarak faulü belirledi.
10
Slawomir Abramowicz'den harika bir kurtarış! Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Oleg Reabciuk (Anderlecht) kafa vuruşunu yaptı. Topu üst köşeye gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
9
Kajetan Szmyt (Jagiellonia) köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.
9
Kamil Jozwiak (Jagiellonia) ileri çıkmaya çalışıyor, ancak rakip defans oyuncusu topu uzaklaştırdı. Jagiellonia köşe vuruşu kullanacak.
8
Lukas Ambros (Anderlecht) isabetli bir pası kontrol etti ve ceza sahası dışından kalenin ortasına sert bir şut gönderdi. Top yerden sekerek yükseldi ancak kaleci kurtarmayı başardı.
6
Marten Winkler (Anderlecht) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma oyuncuları dikkatli davranarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
5
Mario Stroeykens (Anderlecht) ileriye uzun bir pas gönderdi, ancak topa çok sert vurdu ve pozisyon harcandı. Top taca/autа çıktı, Jagiellonia kalecisi vuruşu kullanacak.
5
Anderlecht, isabetli kısa paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.
4
Lucas Ambros (Anderlecht) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılardan biri kafayla topu uzaklaştırdı.
3
Tristan Degreef (Anderlecht) ceza sahası içindeki arkadaşlarını topla buluşturamadı, pası engellendi. Anderlecht köşe vuruşu kullanacak. Hakem ve yardımcılarından biri korner bayrağını işaret etti.
2
Niek Prelcec (Jagiellonia) faul yaptı. Ondrej Berka oyunu durdurdu ve kararını verdi.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
00:01
Maça Jagiellonia başlıyor.
00:00
Bugünkü maçı Ondřej Berka yönetecek.
00:00
Artık ilk 11'leri biliyoruz. Bunları maç detaylarında bulabilirsiniz.
00:00
Sevgili taraftarlar, canlı anlatımımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler birazdan açıklanacak, bu yüzden yerinizi alın ve maçı izlemeye hazırlanın.
JagielloniaAnderlechtAvrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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