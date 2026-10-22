Jagiellonia - Anderlecht: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Jagiellonia - Anderlecht karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Jagiellonia ilk 11'i: 50. Abramowicz S. (kaptan), 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi Y., 23. Montoya G., 19. Kling A., 14. Findell H., 85. Kozlowski E., 72. Jozwiak K., 99. Preles N., 7. Schmidt K.
Jagiellonia yedekleri: 10. Agbonifo J., 32. Cirkovic A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sow O., 3. Stojinovic D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.
Jagiellonia teknik direktörü: Siemieniec A.
Anderlecht ilk 11'i: 26. Coosemans C. (kaptan), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Reabciuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Amuzu F., 18. Ashimeru M., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.
Anderlecht yedekleri: 8. Rits M., 11. Dreyer A., 6. Augustinsson L., 21. N'Diaye M., 91. Ure D., 32. Dendoncker L., 55. Kana M., 24. Sardella K., 79. Simic J., 53. Bouchouari B., 49. Monticelli A., 14. Vazquez L.
Anderlecht teknik direktörü: Riemer B.
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