Lincoln Red Imps - Twente: Kadrolar ve canlı anlatım

·32·Spor
Lincoln Red Imps - Twente: Kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Lincoln Red Imps - Twente karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Lincoln Red Imps ilk 11'i: 13. Hankins J., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (kaptan), 3. Rutjens K., 21. Nano, 19. Flalxi Idrissi Y., 22. Torrilla G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomez K., 11. Romero Morillo A.

Lincoln Red Imps yedekleri: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 18. Garcia T., 27. Hamm M., 23. Jo, 2. Jolley E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.

Lincoln Red Imps teknik direktörü: Pavon.

Twente ilk 11'i: 16. Drommel J., 28. van Rooij B., 3. Propper R. (kaptan), 4. Nijkamp R., 29. Adelgaard A., 6. Zerrouki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taha Y., 7. Piatta M., 9. Weghorst W.

Twente yedekleri: 18. Buvua J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveer R., 2. Rosiak M., 25. Vennegoor of Hesselink L., 8. Weidmann D.

Twente teknik direktörü: van den Brom J.

Canlı anlatım0-2 CANLI
270-2
Gol! Wout Weghorst (Twente) ceza sahası içinde topla buluştu ve kalenin tam ortasına sert bir vuruşla gönderdi. Skor 0-2.
26VAR
Atak gelişirken bir ofsayt olmış gibi göründü ve hakem Matteo Marcenaro VAR'ı kullanarak pozisyonu incelemek istiyor.
25
Yan hakem bayrağını kaldırdı ve orta hakem düdüğünü çaldı. Wout Weghorst (Twente) topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
23
Wout Weghorst (Twente) ceza sahası içinde Bart van Rooij'den gelen kısa pası aldı, ancak vuruşu sol direğin çok dışından auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps lehine kale vuruşu verildi.
22
21:79 – şu anki topa sahip olma oranı.
190-1
Gol! Wout Weghorst'un harika pasından sonra ceza sahası içinde topla buluşan Thomas van den Belt (Twente), hatasız bir vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeye gönderdi. 0:1.
18
Younes Taha (Twente) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.
17
Thomas van den Belt (Twente) ceza sahasına girdi, savunmacıyı geçip şutunu çekti ancak top üst direğin üzerinden auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.
14
Ramiz Zerrouki (Twente) köşe vuruşunu çok sert kullandı ve hiçbir takım arkadaşı topa kafayla ulaşamadı. Top dışarı çıktı, Lincoln Red Imps kalecisi vuruşu kullanacak.
14
Ramiz Zerrouki (Twente) köşe vuruşunu kullandı, ancak rakip defans dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.
14
Thomas van den Belt (Twente) ceza sahasına ortalayamadı, şutu engellendi. Top taca/autu çıktı. Twente köşe vuruşu kullanacak.
12
Mandee (Lincoln Red Imps) oyuna devam edebilecek.
11
Oyun şimdilik durduruldu, Mandi (Lincoln Red Imps) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.
10
Ramiz Zerrouki'nin (Twente) kullandığı köşe vuruşu tehlike yaratmadı. Savunmacılar dikkatliydi ve topu uzaklaştırmayı başardı.
7
Daan Rots ceza sahası içinde Marko Pjaca'yı harika bir pasla buluşturdu, ancak o topu üst direkten dışarı gönderdi. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps kale vuruşuyla oyuna başlayacak.
5
Younes Taha'nın (Twente) ortası kimseye ulaşmadı ve atak sona erdi. Top dışarı çıktı, Lincoln Red Imps kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.
4
Twente oyuncuları şut pozisyonu yaratmak amacıyla kısa paslarla topu dolaştırıyor.
3
Álvaro Romero Morillo (Lincoln Red Imps) faul yaptı ve Matteo Marcenaro düdüğünü çalarak faulü belirledi.
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
00:06
Oyuncular sahada ve maçı Twente başlatıyor.
00:06
Bugünkü maçı Matteo Marcenaro yönetecek.
00:06
İlk 11'leri öğrendik. Bunları maçın detaylarında bulabilirsiniz.
00:06
Canlı anlatımımıza hoş geldiniz. Sahada yaşananları sizlere detaylı şekilde aktarmaya çalışacağız. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı.
Lincoln Red ImpsTwenteKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Brann — Lincoln Red Imps: kadrolar ve canlı anlatımBrann — Lincoln Red Imps: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:50Twente - Thun: kadrolar ve canlı anlatımTwente - Thun: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:48Konferans Ligi’nde gol şovu: İlk maçların tüm özeti ve skorlarKonferans Ligi’nde gol şovu: İlk maçların tüm özeti ve skorlar7 Ağustos 09:21Hollandalı yetenek Pau Cubarsi ile birlikte oynamayı hayal ediyorHollandalı yetenek Pau Cubarsi ile birlikte oynamayı hayal ediyor17 Temmuz 18:56Midtjylland - Sint-Truiden: Kadrolar ve canlı anlatımMidtjylland - Sint-Truiden: Kadrolar ve canlı anlatımBugün 00:21Thun - Hajduk Split: Kadrolar ve canlı anlatımThun - Hajduk Split: Kadrolar ve canlı anlatımDün 23:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi