Lincoln Red Imps - Twente: Kadrolar ve canlı anlatım

27 Gol! Wout Weghorst (Twente) ceza sahası içinde topla buluştu ve kalenin tam ortasına sert bir vuruşla gönderdi. Skor 0-2.

26 Atak gelişirken bir ofsayt olmış gibi göründü ve hakem Matteo Marcenaro VAR'ı kullanarak pozisyonu incelemek istiyor.

25 Yan hakem bayrağını kaldırdı ve orta hakem düdüğünü çaldı. Wout Weghorst (Twente) topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

23 Wout Weghorst (Twente) ceza sahası içinde Bart van Rooij'den gelen kısa pası aldı, ancak vuruşu sol direğin çok dışından auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps lehine kale vuruşu verildi.

22 21:79 – şu anki topa sahip olma oranı.

19 Gol! Wout Weghorst'un harika pasından sonra ceza sahası içinde topla buluşan Thomas van den Belt (Twente), hatasız bir vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeye gönderdi. 0:1.

18 Younes Taha (Twente) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı.

17 Thomas van den Belt (Twente) ceza sahasına girdi, savunmacıyı geçip şutunu çekti ancak top üst direğin üzerinden auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

14 Ramiz Zerrouki (Twente) köşe vuruşunu çok sert kullandı ve hiçbir takım arkadaşı topa kafayla ulaşamadı. Top dışarı çıktı, Lincoln Red Imps kalecisi vuruşu kullanacak.

14 Ramiz Zerrouki (Twente) köşe vuruşunu kullandı, ancak rakip defans dikkatliydi ve topu uzaklaştırdı.

14 Thomas van den Belt (Twente) ceza sahasına ortalayamadı, şutu engellendi. Top taca/autu çıktı. Twente köşe vuruşu kullanacak.

12 Mandee (Lincoln Red Imps) oyuna devam edebilecek.

11 Oyun şimdilik durduruldu, Mandi (Lincoln Red Imps) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.

10 Ramiz Zerrouki'nin (Twente) kullandığı köşe vuruşu tehlike yaratmadı. Savunmacılar dikkatliydi ve topu uzaklaştırmayı başardı.

7 Daan Rots ceza sahası içinde Marko Pjaca'yı harika bir pasla buluşturdu, ancak o topu üst direkten dışarı gönderdi. Top oyun alanını terk etti ve Lincoln Red Imps kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

5 Younes Taha'nın (Twente) ortası kimseye ulaşmadı ve atak sona erdi. Top dışarı çıktı, Lincoln Red Imps kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

4 Twente oyuncuları şut pozisyonu yaratmak amacıyla kısa paslarla topu dolaştırıyor.

3 Álvaro Romero Morillo (Lincoln Red Imps) faul yaptı ve Matteo Marcenaro düdüğünü çalarak faulü belirledi.

1 Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!

00:06 Oyuncular sahada ve maçı Twente başlatıyor.

00:06 Bugünkü maçı Matteo Marcenaro yönetecek.

00:06 İlk 11'leri öğrendik. Bunları maçın detaylarında bulabilirsiniz.