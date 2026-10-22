Lincoln Red Imps - Twente: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Lincoln Red Imps - Twente karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Lincoln Red Imps ilk 11'i: 13. Hankins J., 66. Ersteling Y., 6. Lopes B. (kaptan), 3. Rutjens K., 21. Nano, 19. Flalxi Idrissi Y., 22. Torrilla G., 8. Mandi, 10. Mula A., 9. Gomez K., 11. Romero Morillo A.
Lincoln Red Imps yedekleri: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 18. Garcia T., 27. Hamm M., 23. Jo, 2. Jolley E., 44. Manu, 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N.
Lincoln Red Imps teknik direktörü: Pavon.
Twente ilk 11'i: 16. Drommel J., 28. van Rooij B., 3. Propper R. (kaptan), 4. Nijkamp R., 29. Adelgaard A., 6. Zerrouki R., 20. van den Belt T., 11. Rots D., 10. Taha Y., 7. Piatta M., 9. Weghorst W.
Twente yedekleri: 18. Buvua J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 27. Orjaseter S., 22. Pasveer R., 2. Rosiak M., 25. Vennegoor of Hesselink L., 8. Weidmann D.
Twente teknik direktörü: van den Brom J.
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