Hollandalı yetenek Pau Cubarsi ile birlikte oynamayı hayal ediyor

Hollanda'nın Twente kulübünün genç yıldızı Ruud Nijstad, gelecekte Barcelona formasıyla Pau Cubarsi ile birlikte merkez savunma ikilisini oluşturmayı hayal ettiğini açıkça itiraf etti. 18 yaşındaki savunmacı, Katalan ekibinde şimdiden yerini sağlamlaştıran Cubarsi'nin oyun tarzına ve sahadaki güven veren performansına hayran olduğunu gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Nijstad'ın bu konudaki kararlılığının arkasında Pau Cubarsi'nin 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz (1:0) arasında oynanan maçtaki performansı yatıyor. Genç savunmacı o karşılaşmada Cristiano Ronaldo gibi efsanevi bir forveti durdurma konusunda büyük bir ustalık sergilemişti.

Goal.com'un haberine göre, Nijstad'ın bu konudaki kararlılığının arkasında Pau Cubarsi'nin 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz (1:0) arasında oynanan maçtaki performansı yatıyor. O karşılaşmada genç savunmacı, Cristiano Ronaldo gibi efsanevi bir forveti durdurma konusunda büyük bir ustalık sergilemişti.

"Onun Cristiano Ronaldo ile nasıl mücadele ettiğini gördüm ve bu oyundan büyük keyif aldım. Elbette olayların benim için bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyorum ancak Barcelona formasıyla Cubarsi ile birlikte savunma duvarını oluşturmak benim en büyük hedefim" ifadelerini kullandı Hollandalı futbolcu, Sportnieuws'e verdiği röportajda.

Gelecek hedefleri ve Twente projesi

Nijstad uzun vadeli planlarından bahsederken, şu anda tüm odak noktasının Twente'deki gelişimine olduğunu ekledi. Ona göre, Eredivisie'de tecrübe kazanmak ve oyununu mükemmelleştirmek şu an için birinci öncelik.

Geçen sezon Twente formasıyla 24 maça çıkan Nijstad, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Sol ayaklı bir stoper olması nedeniyle, Barcelona dahil birçok dev kulübün scoutlarının dikkatini çekti. Katalanlar, genellikle sol ayaklı ve teknik kapasitesi yüksek genç savunmacıları kadrolarına katmaya özel önem veriyor.

Barcelona kulübü uzun yıllardır savunma hattını şekillendirmek için genç ve gelecek vadeden isimleri arıyor. Pau Cubarsi şimdiden takımın ayrılmaz bir parçası haline gelmişken, Nijstad gibi yeteneklerin gelecekte ona layık bir partner olabileceği basında sıkça konuşuluyor.

Şimdilik Nijstad, Hollanda liginde yeteneklerini geliştirmeye devam edecek. Eğer istikrarlı performansını sürdürürse, Barcelona'nın ilgisinin önümüzdeki transfer dönemlerinde resmi bir teklife dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Bu da genç futbolcunun hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için kapıyı aralayacaktır.