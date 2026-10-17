Real Madrid, La Liga başkanı Javier Tebas'ın derhal istifasını talep etti

İspanyol futbolunda benzeri görülmemiş bir açık çatışma başladı. Madrid'in Real Madrid kulübü, resmi web sitesinde acil bir bildiri yayınlayarak La Liga başkanı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcısı Javier Tebas'ın her iki görevinden de derhal istifa etmesini resmen talep etti.

Madrid devinin bu sert kararının nedeni, Tebas'ın kulübün çalışma tarzını ve resmi televizyon kanalının (Real Madrid Televisión) faaliyetlerini Nazi rejimi propaganda bakanı Joseph Goebbels'in yöntemleriyle kıyaslaması oldu.

«Goebbels ile kıyaslamak ahlaki açıdan iğrenç»: Kulübün sert yanıtı

Real Madrid yönetimi, bildirisinde İspanyol futbolunun üst düzey yetkilisi tarafından dile getirilen görüşleri sert bir dille kınadı:

Kabul edilemez ve hakaret içerikli eylem: İspanyol futbolunda iki sorumlu makamı elinde bulunduran bir kişinin, kulüp yönetimini ve televizyon kanalını itibarsızlaştırmak amacıyla faşist propaganda yöntemlerine başvurması kesinlikle kabul edilemez ve çok ağır bir eylem olarak değerlendirildi;

Sorumsuzca suçlamalar: Tebas'ın «bu kıyaslamanın Nazi ideolojisiyle bir ilgisi yok» şeklindeki açıklamasının, yaptığı hakaretin ahlaki açıdan iğrenç olduğu ve bulunduğu makama yakışmadığı gerçeğini değiştirmediği özellikle vurgulandı;

Sistematik saldırılar: Kulüp, bu durumu Tebas tarafından Florentino Pérez'e, Real Madrid'e ve kulüp medyasına karşı uzun süredir yürütülen sistematik bilgi saldırılarının bir parçası olarak değerlendirdi.

«Negreira davası» ve UEFA'ya doğrudan şikayet

Madrid temsilcisine göre, Tebas'ın bu agresif çıkışlarının temelinde «Negreira davası»nı kapatma ve dikkati başka yöne çekme amacı yatıyor:

Yerel kurumların hareketsizliği: Tebas liderliğindeki kurumlar, Barcelona'nın hakem teknik komitesi eski başkan yardımcısına yıllarca ödediği şüpheli milyonlar konusunda yeterince kararlı adımlar atmadı;

UEFA müdahalesi talep edildi: Bu nedenle Real Madrid, doğrudan UEFA'ya başvurmak zorunda kaldı ve İspanya turnuvalarında dürüstlük ve adaletin yeniden tesisi için tüm ödemelerin kapsamlı ve bağımsız bir şekilde denetlenmesini talep ediyor;

Reformlar ve kadro değişimi: Kulüp, İspanyol hakem sisteminin, federasyonun denetim ve disiplin organlarının tamamen yeniden yapılandırılması ve o dönemde yönetimde bulunan yetkililerin tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Nihai talep: Derhal istifa

Real Madrid, açıklamasında Javier Tebas'ın tarafsızlık, saygı ve objektiflik ilkelerini tamamen yitirdiğini belirtti:

«Tebas'ın eylemleri, bulunduğu görevlerde kalmasının mesleki açıdan kesinlikle uygun olmadığını kanıtlıyor. Real Madrid, Javier Tebas'ın La Liga başkanı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcısı görevlerinden derhal istifa etmesini talep ediyor», ifadeleri yer aldı.

Madrid kulübü, onurunu korumak ve İspanyol futbolunda dürüstlük sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğini duyurdu.