“Tüm kalbimle pişmanım”: Mbappe ve La Liga başkanı Çin halkından resmen özür diledi

Fransa milli takımı ve Real Madrid kulübü forveti Kylian Mbappe internet memleri hakkındaki talihsiz açıklamalarının ardından Çin'de patlak veren büyük uluslararası krizle ilgili resmi bir açıklama yaparak tüm Çin halkından özür diledi.

Futbol yıldızının çıkışının ardından Çin pazarındaki milyonlarca dolarlık reklam anlaşmaları iptal edilmiş, devlet televizyonu (CCTV) onu medya alanından tamamen silmiş ve duruma İspanya La Liga yönetimi bile müdahale etmek zorunda kalmıştı.

“Böyle bir niyetim yoktu”: Mbappe'nin resmi özür metni

Futbolcu, sosyal medya hesabından Çin halkına ve milli değerlerine duyduğu saygıyı dile getirerek samimi pişmanlığını ifade etti:

Düşüncesizce söylenen sözlere eleştiri: “Yakın zamanda verdiğim bir röportajda hakkımdaki internet memlerine tepki göstermiştim. Yorumum düşüncesizceydi ve şimdi anlıyorum ki, bu durum Çin'de ve dünya genelinde yaşayan birçok Çinliyi derinden yaraladı”;

Tüm kalbiyle pişmanlık: “Sözlerimden incinen herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle kötü bir niyetim yoktu. Çin halkına ve onun zengin tarihine derin saygı duyuyorum ve yaşananlardan dolayı tüm kalbimle pişmanım”, diye vurguladı futbolcu;

La Liga başkanının müdahalesi: Kriz sadece bir futbolcunun sınırlarını aşıp İspanya liginin Asya'daki stratejik çıkarlarını tehdit etmeye başlayınca, La Liga başkanı Javier Tebas da şahsen Çin kamuoyundan Mbappe'nin sözlerinin yol açtığı kırgınlıklar için resmen özür diledi.

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Mbappe'nin memler hakkındaki hafifmeşrep kinayesi, birkaç gün içinde devasa ticari ve siyasi bir soruna dönüşmüştü:

Şirketler sözleşmeyi feshetti: İçecek devi Eastroc Beverage ve gıda devi Mengniu Dairy futbolcu ile yapılan milyonlarca dolarlık iş birliğini “sıfır tolerans” sloganıyla bir günde iptal etti;

CCTV'den veriler silindi: Çin Merkez Televizyonu'nun tüm resmi haber ve medya uygulamaları, Mbappe'ye ait tüm fotoğraf, video ve metin içeriklerini platformlarından temizledi;

Milli hassasiyet: Batılı kaynaklara göre, futbolcunun komik olarak nitelendirdiği mem, Çin tarihindeki önemli siyasi figürlerden birinin imajıyla ilgiliydi ve yerel halk tarafından tarih ve devlet onuruna saldırı olarak değerlendirildi.

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