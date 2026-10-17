Javier Tebas, Real Madrid'i Nazi propagandası yapmakla suçladı — Madrid istifa talep ediyor

·9·Spor
Javier Tebas, Real Madrid'i Nazi propagandası yapmakla suçladı — Madrid istifa talep ediyor

İspanyol futbolundaki gerilim, yeni ve benzeri görülmemiş siyasi ve etik sınırları aştı. La Liga başkanı Javier Tebas Madrid'in Real Madrid kulüp yönetimine ve resmi medya organlarına yönelik ağır ve sansasyonel suçlamalarda bulundu.

Tebas, 'Kraliyet Kulübü'nün yürüttüğü bilgi politikası ve kamuoyu oluşturma yöntemlerini, Nazi Almanyası'nın ünlü propaganda bakanı Joseph Goebbels'in kullandığı tekniklere benzetti.

Tebas'ın sert suçlamaları: 'Real Madrid sürekli mağdur rolü oynuyor'

La Liga başkanı, Madrid kulübünün bilgi taktiklerini açıkça eleştirdi:

  • Bilgilerin manipülasyonu: Tebas, kulüp yönetiminin ve kulüp televizyonunun (Real Madrid TV) yalnızca kendi çıkarlarına uygun durumları seçerek kamuoyuna tek taraflı sunduğunu iddia etti;

  • 'Düşman imajı' ve sahte adaletsizlik: Kulüp etrafında sürekli adaletsizlikten bahsedilerek yapay bir dış 'düşman imajı' yaratma politikası izlendiği belirtildi;

  • Goebbels propagandası ile kıyaslama: La Liga başkanı, Madridlilerin kullandığı bu yöntemi Nazi rejiminin propaganda makinesinin temel kurallarına benzetti;

  • Mağdur maskesi: Tebas'a göre Real Madrid, her tartışmalı durumda kendini sürekli bir kurban olarak göstermeye alışkın.

Real Madrid'in yanıtı: Acil istifa talebi

Bu ağır benzetme ve hakaret içerikli suçlamalar, Madrid devi tarafından cevapsız bırakılmadı:

  • Olağanüstü resmi açıklama: Real Madrid, resmi sitesinde sert bir yanıt yayınlayarak, Avrupa futbolunun yönetiminde yer alan bir ismin kulübü Nazi rejimi yöntemleriyle kıyaslamasını ahlaki açıdan iğrenç ve kabul edilemez olarak nitelendirdi;

  • Görevden ayrılma talebi: Kulüp, Javier Tebas'ın La Liga başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesini talep etti.

İspanyol futbolunun patronu ile ülkenin en büyük kulübü arasındaki bu açık düşmanlık, sistemi derin bir yönetim krizine sürüklüyor.

Javier TebasReal MadridLa LigaJoseph Goebbelsİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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