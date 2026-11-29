İspanya La Liga'daki bir sonraki tur karşılaşmasında Real Madrid kendi sahasında Alaves'e 1:2 skoruyla beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Maçın ardından "Kraliyet Kulübü" teknik direktörü José Mourinho mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı ve kadro seçimiyle ilgili kararlarını değerlendirdi.

«Takım biraz yavaş oynadı»

Portekizli teknik adam, maç boyunca futbolcuların yeterince aktif olmadığını ancak rotasyon yapmamasının yorgunluk belirtilerinde görüldüğünü itiraf etti:

«Takımın biraz yavaş oynadığını hissettim. Ancak oyuncuları dinlendirmek için çok fazla değişiklik yaparsanız, bunun sonuç vermeme riski vardır. Bu yüzden takımın yapısını bozmak istemedim. Tüm kararlar ve sorumluluk bana ait», — dedi José Mourinho.

Teknik direktörün bu kararı ve takımın yavaş oyunu sonucunda Real, kendi sahasında rakibinden iki gol yedi ve puan kaybetti. Bu beklenmedik mağlubiyet, Madrid ekibinin şampiyonluk yarışındaki durumunu biraz zorlaştırabilir.

Maç sonrası La Liga puan durumu

Madrid ekibi mağlup olmasına rağmen, şu an için puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyor. Ancak şampiyonluk yolundaki ana rakibi — Barcelona puan farkını daha da açmak için çok uygun bir fırsat yakaladı.

İstatistikler Detaylar Maç sonucu Real Madrid — Alaves 1:2 José Mourinho'nun duruşu Rotasyon yapmadığını kabul etti, mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen üstlendi Puan durumundaki yeri Real Madrid — 2. sırada kaldı Rakibin durumu Barcelona avantajını daha da artırabilir

Sizce José Mourinho'nun kadroyu yenilememe ve rotasyon yapmama kararı mağlubiyetin ana nedeni miydi, yoksa Real futbolcularında rakibi küçümseme havası mı vardı?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya Ligi'ndeki heyecan verici gelişmeleri takip eden sevdiklerinize bu haberi hemen iletin!

Bu ve diğer ilginç futbol haberlerini bizimle takip etmeye devam edin!