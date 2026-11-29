Mourinho, Real'in Alaves mağlubiyeti sonrası hatalarını kabul etti
İspanya La Liga'daki bir sonraki tur karşılaşmasında Real Madrid kendi sahasında Alaves'e 1:2 skoruyla beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Maçın ardından "Kraliyet Kulübü" teknik direktörü José Mourinho mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı ve kadro seçimiyle ilgili kararlarını değerlendirdi.
«Takım biraz yavaş oynadı»
Portekizli teknik adam, maç boyunca futbolcuların yeterince aktif olmadığını ancak rotasyon yapmamasının yorgunluk belirtilerinde görüldüğünü itiraf etti:
«Takımın biraz yavaş oynadığını hissettim. Ancak oyuncuları dinlendirmek için çok fazla değişiklik yaparsanız, bunun sonuç vermeme riski vardır. Bu yüzden takımın yapısını bozmak istemedim. Tüm kararlar ve sorumluluk bana ait», — dedi José Mourinho.
Teknik direktörün bu kararı ve takımın yavaş oyunu sonucunda Real, kendi sahasında rakibinden iki gol yedi ve puan kaybetti. Bu beklenmedik mağlubiyet, Madrid ekibinin şampiyonluk yarışındaki durumunu biraz zorlaştırabilir.
Maç sonrası La Liga puan durumu
Madrid ekibi mağlup olmasına rağmen, şu an için puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyor. Ancak şampiyonluk yolundaki ana rakibi — Barcelona puan farkını daha da açmak için çok uygun bir fırsat yakaladı.
İstatistikler
Detaylar
Maç sonucu
Real Madrid — Alaves 1:2
José Mourinho'nun duruşu
Rotasyon yapmadığını kabul etti, mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen üstlendi
Puan durumundaki yeri
Real Madrid — 2. sırada kaldı
Rakibin durumu
Barcelona avantajını daha da artırabilir
Sizce José Mourinho'nun kadroyu yenilememe ve rotasyon yapmama kararı mağlubiyetin ana nedeni miydi, yoksa Real futbolcularında rakibi küçümseme havası mı vardı?
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