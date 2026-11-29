İspanya La Liga'nın 14. haftasında Madrid'in Real kulübü sahasında Alavés'i konuk etti. Beklenmedik bir şekilde karşılaşma konuk ekibin 2:1 skorlu galibiyetiyle sona erdi.

Eski oyuncu Mariano'nun golü ve Bellingham'ın oyundan atılması

Karşılaşmanın ilk yarısında "Los Blancos"un eski forveti Mariano 22. dakikada skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi. İkinci yarıda da Alavés hücum baskısını sürdürdü ve 61. dakikada Pérez farkı ikiye çıkardı.

69. dakikada Kylian Mbappé gol atarak Real'i oyuna ortak etse de, Madrid ekibi mağlubiyetten kurtulamadı. Üstelik 89. dakikada Jude Bellingham ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Bu mağlubiyetin ardından Real Madrid 33 puanla lig tablosunun 3. sırasında kaldı. Önemli üç puanı hanesine yazdıran Alavés ise puanını 19'a yükselterek 8. sıraya yerleşti.

Maç raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi veriler Müsabaka ve hafta İspanya La Liga, 14. hafta Maç ve sonuç Real Madrid — Alavés 1:2 Goller Kylian Mbappé (69') — Mariano (22'), Pérez (61') Kartlar Mourinho (45+1'), Konaté (74'), Bellingham (75') — Sivera (74'), Selu (75'), Otto (78') Kırmızı Kart Jude Bellingham (89', ikinci sarı kart) Puan durumu Real Madrid — 33 puan (3. sıra); Alavés — 19 puan (8. sıra) Real Madrid kadrosu Courtois, Cucurella, Konaté, Heysen, Valverde, Tchouaméni (Silva, 46), Brahim Díaz (Diomande, 46), Güler (Espi, 60), Bellingham, Vinícius, Mbappé Alavés kadrosu Sivera, Rebbach (Valentín, 64), Pérez (Manyas, 77), Tenaglia, Koski, Otto, Denis Suárez (Guevara, 59), Ibáñez (Diallo, 64), Blanco, Mariano (Enríquez, 77), Antonio Martínez

Sizce Santiago Bernabéu'daki bu sürpriz mağlubiyet ve Jude Bellingham'ın kırmızı kartı, Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki şansını nasıl etkiler?

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