Madrid Real kulübünün orta saha oyuncusu Bernardo Silva İspanya'nın başkentinde sadece sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda yüksek insani değerleriyle de takım arkadaşlarının ve teknik ekibin özel takdirini kazanıyor. Bu durum, İspanyol AS gazetesi tarafından bildirildi.

Soyunma odasında liderlik ve özveri

Real Madridli futbolcular, 32 yaşındaki Portekizli meslektaşlarından bahsederken, top onun ayağındayken kendilerini tamamen güvende hissettiklerini belirtiyorlar. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, eski Manchester Cityoyuncusunu soyunma odasında diğerlerini motive eden ve destekleyen gerçek bir lider olarak görüyor.

Kaynağa göre, Bernardo Silva oyun süresinin azaldığı dönemlerde bile hiçbir şikayette bulunmadı. Aksine, yakın çevresine daha çok çalışması gerektiğini söyledi ve şu an için ilk 11'deki rakiplerinin kendisinden daha iyi performans sergilediğini alçakgönüllülükle kabul etti.

Bernardo Silva'nın Real'deki rolü ve temel özellikler

Başlık Detaylar Futbolcu ve yaşı Bernardo Silva (32 yaşında, Manchester Cityeski orta saha oyuncusu) Takım arkadaşlarının değerlendirmesi Top onda olduğunda sahada mutlak bir huzur hissediyorlar Soyunma odasındaki konumu Diğerlerini motive eden ve destekleyen lider Rekabete yaklaşımı Yedek kaldığında şikayet etmiyor, daha çok çalışması gerektiğini kabul ediyor Kaynak AS (İspanya)

Sizce Bernardo Silva'nın bu tecrübesi ve alçakgönüllülüğü, Real Madrid'in sezonun kritik döneminde kupa kazanmasına ne kadar yardımcı olur?

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