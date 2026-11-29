(Hatırlatalım, maçın 88. dakikasında VAR incelemesi sonrası Real lehine penaltı verilmemiş, Jude Bellingham ise simülasyon nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.)

«Konuşacak kelime bulamıyorum, hala şoktayım... Tarihe geçtik. Yakın zamanda yaşadığımız şanssız seriyi kesinlikle hak etmiyorduk. En önemli faktör neydi diye sorarsanız? Takım. Tüm takım arkadaşlarımı özellikle tebrik etmek isterim.

Madrid'de 26 yıl aradan sonra Real'i mağlup eden Alavés oyuncusu, galibiyetin temelinde tüm takımın emeğinin yattığını vurguladı:

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan maçta Alavés beklenmedik bir şekilde Real Madrid karşısında 2:1 skorla galip geldi. Karşılaşmanın 61. dakikasında konuk ekibin ikinci ve galibiyeti getiren golünü kaydeden orta saha oyuncusu Ángel Pérez Movistar kanalına verdiği röportajda tarihi zaferin heyecanını paylaştı.

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Maç ve Ángel Pérez'in temel istatistikleri

Detaylar Resmi veriler Turnuva ve hafta İspanya La Liga, 14. hafta Maç sonucu Real Madrid — Alavés 1:2 (Toni Martínez 22', Ángel Pérez 61' — Kylian Mbappé 69') Ángel Pérez'in maç istatistikleri 77 dakika sahada kaldı, 1 şut — 1 gol, pas isabet oranı 86% (22'de 19) Puan durumu Alavés — 19 puan (8. sıra); Real Madrid — 33 puan (3. sıra) Bir sonraki rakip Alavés sıradaki maçını kendi evinde Espanyol'a karşı oynayacak

Sizce, Santiago Bernabéu'dakibu tarihi zaferden sonra Alavés sezon boyunca Avrupa kupaları için mücadele edebilir mi?

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