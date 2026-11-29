«Kelime bulamıyorum»: Alavés'in galibiyet golünü atan Ángel Pérez...
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan maçta Alavés beklenmedik bir şekilde Real Madrid karşısında 2:1 skorla galip geldi. Karşılaşmanın 61. dakikasında konuk ekibin ikinci ve galibiyeti getiren golünü kaydeden orta saha oyuncusu Ángel Pérez Movistar kanalına verdiği röportajda tarihi zaferin heyecanını paylaştı.
«En önemli faktör takım ruhu»
Madrid'de 26 yıl aradan sonra Real'i mağlup eden Alavés oyuncusu, galibiyetin temelinde tüm takımın emeğinin yattığını vurguladı:
«Konuşacak kelime bulamıyorum, hala şoktayım... Tarihe geçtik. Yakın zamanda yaşadığımız şanssız seriyi kesinlikle hak etmiyorduk. En önemli faktör neydi diye sorarsanız? Takım. Tüm takım arkadaşlarımı özellikle tebrik etmek isterim.
Penaltı pozisyonuna gelince, kendimizden emindik. Saha kenarındaki ekrandan hemen gördük ki orada penaltı yoktu», dedi Ángel Pérez.
(Hatırlatalım, maçın 88. dakikasında VAR incelemesi sonrası Real lehine penaltı verilmemiş, Jude Bellingham ise simülasyon nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı.)
Maç ve Ángel Pérez'in temel istatistikleri
Detaylar
Resmi veriler
Turnuva ve hafta
İspanya La Liga, 14. hafta
Maç sonucu
Real Madrid — Alavés 1:2 (Toni Martínez 22', Ángel Pérez 61' — Kylian Mbappé 69')
Ángel Pérez'in maç istatistikleri
77 dakika sahada kaldı, 1 şut — 1 gol, pas isabet oranı 86% (22'de 19)
Puan durumu
Alavés — 19 puan (8. sıra); Real Madrid — 33 puan (3. sıra)
Bir sonraki rakip
Alavés sıradaki maçını kendi evinde Espanyol'a karşı oynayacak
Sizce, Santiago Bernabéu'dakibu tarihi zaferden sonra Alavés sezon boyunca Avrupa kupaları için mücadele edebilir mi?
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