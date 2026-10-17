Sevara Mamatova Karadağ'daki Dünya Şampiyonası'na parlak bir galibiyetle başladı

Karadağ'ın Budva şehrinde 19 yaş altı gençler boks kategorisinde resmen başlayan prestijli Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan milli takım üyesi Sevara Mamatova katılımına güven verici bir galibiyetle başladı.

Söz konusu dünya şampiyonası, uluslararası World Boxing federasyonu himayesinde düzenlenmekte olup dünyanın en güçlü genç boksörlerini bir araya getirmiştir.

Ringde üstünlük: 5:0'lık galibiyet

60 kilograma kadar olan sıklette ülkemizi temsil eden Mamatova, ilk eleme turunda Okyanusyalı rakibiyle karşılaştı:

Rakip: Yeni Zelandalı yetenek Brooke Miller ;

Maçın seyri: Özbek sporcu tüm rauntlar boyunca mesafeyi kusursuz bir şekilde kontrol ederek, isabetli ve sert yumruklarıyla rakibini sürekli zor durumda bıraktı;

Hakem kararı: Maçın sonunda hakemler şüphesiz bir şekilde, oybirliğiyle Özbek boksörün üstünlüğünü kabul etti — 5:0.

Bu galibiyetle Sevara Mamatova bir üst tura yükselerek dünya şampiyonluğu madalyalarına bir adım daha yaklaştı.

U-19 Budva Dünya Şampiyonası: Müsabaka detayları

Karadağ'da düzenlenen bu büyük spor forumu önemli göstergelere sahip:

Tarih: Müsabakalar 16 Ekim'den 27 Ekim'e kadar devam edecek;

Uluslararası statü: Turnuva, uluslararası World Boxing federasyonunun denetimi ve kuralları altında gerçekleştirilmektedir;

Sıklet dağılımı: Müsabakada toplam 20 sıklette — 10 erkek ve 10 kadın kategorisinde dünya şampiyonluğu kemerleri ve madalyaları sahiplerini bulacak.

Özbekistan genç milli takımının ilk günlerdeki bu parlak başlangıcı, milli takımımızın dünya şampiyonasında yüksek dereceler elde edeceğine olan inancı daha da pekiştiriyor.