“Artık 'rüya takım' sizsiniz!”: Gennadiy Golovkin'den Özbek boksörlere övgü
World Boxing organizasyonunun başkanı Gennadiy Golovkin Taşkent ziyareti sırasında Özbek boksörlerin performansına yüksek övgüde bulundu ve sıcak açıklamalarda bulundu. Bu konuda Sports.kz yayını haber veriyor.
Efsanevi «Dream Team» ile kıyaslama
Özbek sporcularla yaptığı görüşme sırasında Gennadiy Golovkin, Özbek boks okulunun bugünkü potansiyelini Olimpiyat tarihindeki en güçlü takımlardan biriyle kıyasladı:
«Bugün buraya gelip hepinizi yanımda gördüğümde, Montreal Olimpiyatları'ndaki anılarım yeniden canlandı. O zamanlar Amerika milli takımında 35 olimpiyat şampiyonu vardı. O takıma gerçek bir 'Dream Team' denilebilirdi. Şimdi ise 'rüya takım' sizsiniz! Her birinizi gelecekte şan ve büyük başarılar bekliyor», ifadelerini kullandı Gennadiy Golovkin Özbek sporculara hitaben.
Taşkent'teki Dünya Kupası final aşamasının detayları
Golovkin, Özbekistan'ın başkentine World Boxing himayesinde düzenlenen boks Dünya Kupası final aşaması vesilesiyle ziyarette bulundu:
Göstergeler
Resmi bilgiler
Turnuva adı
Boks Dünya Kupası final aşaması (World Boxing himayesinde)
Tarihler
28 Kasım - 3 Aralık
Ev sahibi şehir
Taşkent şehri, Özbekistan
Komşu ülkenin katılımı
Bu turnuvada Kazakistan milli takımının 11 boksörünün de ringe çıkması planlanıyor
Sizce, bugün Taşkent'te başlayan World Boxing Dünya Kupası final aşamasında Özbek boksörler genel klasmanda kaç altın madalya kazanabilir?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu ile dünya sporundaki en önemli gelişmeleri takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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