World Boxing organizasyonunun başkanı Gennadiy Golovkin Taşkent ziyareti sırasında Özbek boksörlerin performansına yüksek övgüde bulundu ve sıcak açıklamalarda bulundu. Bu konuda Sports.kz yayını haber veriyor.

Özbek sporcularla yaptığı görüşme sırasında Gennadiy Golovkin, Özbek boks okulunun bugünkü potansiyelini Olimpiyat tarihindeki en güçlü takımlardan biriyle kıyasladı:

«Bugün buraya gelip hepinizi yanımda gördüğümde, Montreal Olimpiyatları'ndaki anılarım yeniden canlandı. O zamanlar Amerika milli takımında 35 olimpiyat şampiyonu vardı. O takıma gerçek bir 'Dream Team' denilebilirdi. Şimdi ise 'rüya takım' sizsiniz! Her birinizi gelecekte şan ve büyük başarılar bekliyor», ifadelerini kullandı Gennadiy Golovkin Özbek sporculara hitaben.