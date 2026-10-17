Schalke - Mainz: Kadrolar ve canlı anlatım

·10·Spor
Schalke - Mainz: Kadrolar ve canlı anlatım

Almanya Bundesliga kapsamındaki Schalke - Mainz karşılaşması 17 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.

Schalke ilk 11: 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Becker T., 10. Dzeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbein A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katich N., 4. Kurucay H., 13. Tanaka S.

Schalke yedekler: 20. Adamu J., 43. Ayhan M., 33. Becker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Hwang Hee-Chan, 22. Müller K., 6. Schallenberg R., 38. Vozar L., 39. Wöber M.

Schalke teknik direktörü: Muslic M.

Mainz ilk 11: 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.

Mainz yedekler: 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinsig M., 11. Königsdörffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.

Mainz teknik direktörü: Fischer U.

SchalkeMainzAlmanya BundesligaFutbolBundesliga
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manuel Neuer beşinci dünya kupasında sahaya çıktıManuel Neuer beşinci dünya kupasında sahaya çıktı14 Haziran 22:22Hazırlık maçı. Almanya, Finlandiya'yı farklı mağlup ettiHazırlık maçı. Almanya, Finlandiya'yı farklı mağlup etti1 Haziran 07:24Bavyera, maçta 0-3’ten 4-3’e dönerek galip geldiBavyera, maçta 0-3’ten 4-3’e dönerek galip geldi26 Nisan 20:12Bayern Münih 0-3 geriye düştüğü maçta 4-3 galip geldiBayern Münih 0-3 geriye düştüğü maçta 4-3 galip geldi26 Nisan 18:35"Bavariya" 0:3’lük yenilgiyi galibiyete çevirdi"Bavariya" 0:3’lük yenilgiyi galibiyete çevirdi26 Nisan 14:36Bayern 0:3'lük yenilgiyi galibiyete çevirerek Mainz'ı mağlup ettiBayern 0:3'lük yenilgiyi galibiyete çevirerek Mainz'ı mağlup etti26 Nisan 12:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor