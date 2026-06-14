Manuel Neuer beşinci dünya kupasında sahaya çıktı

·19·Spor
Manuel Neuer beşinci dünya kupasında sahaya çıktı

Almanya milli takımı kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Curaçao maçına ilk 11'de başladı. Böylece tecrübeli eldiven, kariyerindeki beşinci dünya kupasında boy göstermiş oldu.

40 yaşındaki kaleci için bu turnuva, milli takım kariyerindeki son büyük organizasyon olabilir. Buna rağmen Neuer, Almanya kalesinde hala kilit bir figür olmaya devam ediyor.

Manuel Neuer, ilk kez 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen dünya kupasında yer almıştı. O dönemde Schalke forması giyiyordu. Turnuvanın ardından Bayern Münih'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Güney Afrika'daki turnuvada Neuer, Almanya formasıyla 6 maçta görev yaptı. Dört yıl sonra Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda kariyerinin en büyük başarılarından birine ulaştı. Almanya şampiyon olurken, Neuer 7 maçın tamamında kaleyi korudu.

Daha sonra Rusya'daki 2018 ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda da Almanya kadrosunda yer aldı. Ancak Almanlar, son iki turnuvada beklenen sonuçları alamayarak grup aşamasında elenmişti.

Neuer, modern futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece kurtarışlarıyla değil, ayaklarını kullanma becerisi ve "sweeper-keeper" stilini yeni bir seviyeye taşımasıyla da futbol tarihinde iz bıraktı.

Beşinci dünya kupasında sahaya çıkması hem Alman futbolu hem de dünya futbolu için önemli bir olay oldu. Bu seviyede uzun yıllar istikrarlı kalmak kolay değil. Neuer, büyük maçların oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Manuel NeuerAlmanyaBayern MünihSchalkeBrezilya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Islam Makhachev Temmuz ayında dövüşmeye hazır olduğunu açıkladıIslam Makhachev Temmuz ayında dövüşmeye hazır olduğunu açıkladıBugün, 17:16Real Madrid, Marc Cucurella transferi için anlaşmaya vardıReal Madrid, Marc Cucurella transferi için anlaşmaya vardıBugün, 17:06Bayern Münih, Michael Olise ile sözleşme uzatmak istiyorBayern Münih, Michael Olise ile sözleşme uzatmak istiyorBugün, 16:00Özbekistan — Kolombiya maçını Anthony Taylor yönetecekÖzbekistan — Kolombiya maçını Anthony Taylor yönetecekBugün, 15:49Arsenal'in hedefindeki Ayoub Bouaddi: Faslı yetenek Premier Lig'e mi gidiyor?Arsenal'in hedefindeki Ayoub Bouaddi: Faslı yetenek Premier Lig'e mi gidiyor?Bugün, 13:31Ruslan Pimenov: Özbekistan milli takımı gruptan çıkamazRuslan Pimenov: Özbekistan milli takımı gruptan çıkamazBugün, 13:10
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?
Abduqodir Husanov'un Chelsea karşısındaki final performansı nasıl değerlendirildi?