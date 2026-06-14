Manuel Neuer beşinci dünya kupasında sahaya çıktı

Almanya milli takımı kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Curaçao maçına ilk 11'de başladı. Böylece tecrübeli eldiven, kariyerindeki beşinci dünya kupasında boy göstermiş oldu.

40 yaşındaki kaleci için bu turnuva, milli takım kariyerindeki son büyük organizasyon olabilir. Buna rağmen Neuer, Almanya kalesinde hala kilit bir figür olmaya devam ediyor.

Manuel Neuer, ilk kez 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen dünya kupasında yer almıştı. O dönemde Schalke forması giyiyordu. Turnuvanın ardından Bayern Münih'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Güney Afrika'daki turnuvada Neuer, Almanya formasıyla 6 maçta görev yaptı. Dört yıl sonra Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda kariyerinin en büyük başarılarından birine ulaştı. Almanya şampiyon olurken, Neuer 7 maçın tamamında kaleyi korudu.

Daha sonra Rusya'daki 2018 ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda da Almanya kadrosunda yer aldı. Ancak Almanlar, son iki turnuvada beklenen sonuçları alamayarak grup aşamasında elenmişti.

Neuer, modern futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece kurtarışlarıyla değil, ayaklarını kullanma becerisi ve "sweeper-keeper" stilini yeni bir seviyeye taşımasıyla da futbol tarihinde iz bıraktı.

Beşinci dünya kupasında sahaya çıkması hem Alman futbolu hem de dünya futbolu için önemli bir olay oldu. Bu seviyede uzun yıllar istikrarlı kalmak kolay değil. Neuer, büyük maçların oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı.