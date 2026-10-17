Fulham - Hull: kadrolar ve canlı anlatım

·5·Spor
Fulham - Hull: kadrolar ve canlı anlatım

İngiltere Premier Lig kapsamındaki Fulham - Hull karşılaşması 17 Ekim, 19:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım metninde güncellenecektir.

Fulham ilk 11: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassey C. (kaptan), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Castagne T., 19. Charles S., 7. Garcia G., 17. Iwobi A., 24. King J., 33. Robinson A.

Fulham yedekleri: 5. Andersen J., 10. Cairney T., 11. Kevin, 23. Lecomte B., 20. Manuel Angel, 8. Palacios C., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessegnon R., 2. Tete K.

Fulham teknik direktörü: Arbeloa A.

Hull ilk 11: 19. Solakis K., 6. Ajayi S., 10. Belloumi M., 2. Coyle L. (kaptan), 25. Crooks M., 15. Egan J., 22. Herrington L., 9. McBurnie O., 18. Norton-Cuffy B., 27. Slater R., 7. Thomas S.

Hull yedekleri: 11. Gelhardt J., 3. Giles R., 14. Herto-Dahl J., 42. Iroegbunam T., 17. McNair P., 5. Morita H., 12. Phillips D., 21. Stroud E., 47. Vaz R.

Hull teknik direktörü: Jakirovic S.

FulhamHullPremier LigİngiltereFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea'de yeni dönem: Alonso takımını Premier Lig sezonuna nasıl hazırlıyor?Chelsea'de yeni dönem: Alonso takımını Premier Lig sezonuna nasıl hazırlıyor?10 Ağustos 08:15Gonzalo García Real Madrid'e veda etti: 12 yıllık yolculuk sona erdi…Gonzalo García Real Madrid'e veda etti: 12 yıllık yolculuk sona erdi…4 Ağustos 10:30Arbeloa Real’den öğrencisini aldı: 40 milyon avroluk transfer...Arbeloa Real’den öğrencisini aldı: 40 milyon avroluk transfer...4 Ağustos 05:18Real Madrid Akademisi Transferler Yoluyla Rekor Gelir Elde EdiyorReal Madrid Akademisi Transferler Yoluyla Rekor Gelir Elde Ediyor31 Temmuz 16:31Real Madrid yeteneğini Fulham'a sattı: Akıllı stratejik maddelerReal Madrid yeteneğini Fulham'a sattı: Akıllı stratejik maddeler30 Temmuz 19:12Arbeloa, Real Madrid'in forvetini Fulham'a transfer etmek istiyorArbeloa, Real Madrid'in forvetini Fulham'a transfer etmek istiyor27 Temmuz 11:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor