Fulham - Hull: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Fulham - Hull karşılaşması 17 Ekim, 19:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım metninde güncellenecektir.
Fulham ilk 11: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassey C. (kaptan), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Castagne T., 19. Charles S., 7. Garcia G., 17. Iwobi A., 24. King J., 33. Robinson A.
Fulham yedekleri: 5. Andersen J., 10. Cairney T., 11. Kevin, 23. Lecomte B., 20. Manuel Angel, 8. Palacios C., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessegnon R., 2. Tete K.
Fulham teknik direktörü: Arbeloa A.
Hull ilk 11: 19. Solakis K., 6. Ajayi S., 10. Belloumi M., 2. Coyle L. (kaptan), 25. Crooks M., 15. Egan J., 22. Herrington L., 9. McBurnie O., 18. Norton-Cuffy B., 27. Slater R., 7. Thomas S.
Hull yedekleri: 11. Gelhardt J., 3. Giles R., 14. Herto-Dahl J., 42. Iroegbunam T., 17. McNair P., 5. Morita H., 12. Phillips D., 21. Stroud E., 47. Vaz R.
Hull teknik direktörü: Jakirovic S.
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