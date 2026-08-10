Chelsea'de yeni dönem: Alonso takımını Premier Lig sezonuna nasıl hazırlıyor?

·47·Spor
Chelsea'de yeni dönem: Alonso takımını Premier Lig sezonuna nasıl hazırlıyor?

Londra kulübü Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, takımda nasıl bir futbol sistemi ve taktik felsefe oluşturmayı hedeflediğini anlattı.

İspanyol teknik adam, sahadaki esneklik ve taktik çeşitliliğin “aristokratlar”ın en önemli silahı olması gerektiğini belirtti.

“Rakipler için öngörülemez bir takım olmalıyız”

Xabi Alonso, Chelsea oyuncularının potansiyeli ve yeni sezondaki oyun anlayışı hakkında The Athletic'e verdiği röportajda şunları söyledi:

“Yaklaşımımızda farklı seçeneklere sahip olmak istiyoruz. Takımımızda çeşitli taktik dizilişlere kolayca uyum sağlayabilen üst düzey futbolcular bulunuyor. Temel ilkeler değişmeyecek, ancak sahadaki hareketler ve çözümler farklı olabilir.

Rakipler için önceden tahmin edilemeyen ve mümkün olduğunca esnek bir takım olmalıyız. Tek bir fikre saplanıp kalmak istemiyoruz. Taktik seçeneklerimiz ne kadar fazla olursa takımımız da o kadar güçlü ve tehlikeli olur”— kaynak, Alonso'nun sözlerine yer verdi.

Premier Lig'de başlangıç: Fulham'a karşı Londra derbisi

Bilindiği üzere, Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, İngiltere Premier Lig'in yeni sezonuna deplasmanda başlayacak. Londra ekibi, ilk hafta kapsamında 24 Ağustos'ta Fulham'a konuk olacak.

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ChelseaXabi AlonsoFulhamPremier LeagueThe Athletic
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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