Arbeloa Real’den öğrencisini aldı: 40 milyon avroluk transfer...

Fulham, hücum hattını Real Madrid akademisinin en üretken mezunlarından biriyle güçlendirdi. Londra kulübü, 22 yaşındaki İspanyol forvet Gonzalo García’nıntransferini resmen açıkladı.

Futbolcu, yeni takımıyla 2031 yazına kadar geçerli olacak beş yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın bir başka önemli yönü daha var: Gonzalo, İngiltere’de kendisini yakından tanıyan ve potansiyelini ortaya çıkaran Álvaro Arbeloa’nın yönetiminde çalışmayı sürdürecek.

Resmî açıklamada transfer bedeli paylaşılmadı

Fulham, 3 Ağustos’ta Gonzalo García ile sözleşme imzaladığını doğruladı. Reuters’a göre anlaşma beş sezonu kapsıyor ancak Londra kulübü transferin mali değerini açıklamadı.

İspanyol basını ise Fulham’ın futbolcu için yaklaşık 40 milyon avro ödediğini yazıyor. Bazı haberlerde anlaşmaya ek bonusların da dâhil edildiği belirtiliyor ancak miktarları kulüpler tarafından resmen doğrulanmadı.

Bu nedenle mevcut bilgileri şu şekilde ayırmak doğru olacaktır:

Anlaşmanın detayı Durum Gonzalo Fulham’a transfer oldu Resmen doğrulandı Sözleşme süresi 2031 yazına kadar Anlaşmanın süresi 5 yıl Transfer bedeli Resmen açıklanmadı Basında yer alan miktar Yaklaşık 40 milyon avro Ek bonuslar Resmî doğrulama yok Bir yıllık uzatma opsiyonu Bazı haberlerde yer alıyor, resmî açıklamada açıkça belirtilmedi

40 milyon avronun gizli bir yönü var

AS ve El País’in haberine göre Fulham, 40 milyon avro karşılığında futbolcunun tüm haklarını değil, yaklaşık yüzde 70’lik payını satın aldı. Real Madrid ise Gonzalo’nun gelecekteki transferinden gelir elde etmek için yaklaşık yüzde 30’luk hakkı elinde tuttu.

Bu mekanizma Madrid kulübüne iki yönlü bir fırsat sunuyor:

futbolcunun mevcut transferinden yüksek gelir elde etmek;

Gonzalo gelecekte daha yüksek bir bedelle satılırsa yeni anlaşmadan da pay almak.

Bazı kaynaklar Real Madrid’in futbolcuyu geri satın alma hakkını da koruduğunu yazıyor. Ancak anlaşmanın tüm hukuki maddeleri kamuoyuna açıklanmadığı için bu bilgiyi kesinleşmiş resmî bir şart olarak kabul etmek için henüz erken.

Arbeloa neden özellikle Gonzalo’yu seçti?

Fulham, Álvaro Arbeloa’yı Temmuz 2026’da teknik direktör olarak göreve getirdi. İspanyol teknik adam daha önce Real Madrid akademisinde çalışmış ve Gonzalo’nun gelişimini yakından takip etmişti.

Daha sonra Madrid kulübünün A takımında da birlikte çalıştılar. Reuters, Gonzalo’nun Londra’ya transferiyle eski teknik direktörüyle yeniden bir araya geldiğine özellikle dikkat çekti.

Bu transferde Arbeloa’nın rolünün büyük olması doğal. Teknik direktör futbolcunun:

hangi pozisyonlarda etkili oynadığını;

ceza sahasındaki güçlü yönlerini;

antrenmanlardaki disiplinini;

baskı altındaki karakterini;

hangi yönlerini daha fazla geliştirmesi gerektiğini

iyi biliyor.

Gonzalo için de yeni bir ülkeye ve lige, tanıdığı bir teknik direktörün yönetiminde uyum sağlamak çok daha kolay olabilir.

Real Madrid’e 10 yaşında katılmıştı

Gonzalo García, 2014 yılında henüz 10 yaşındayken Real Madrid akademisine katıldı. Kulübün farklı yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Castilla ve A takıma kadar yükseldi.

Forvetin profesyonel futbola geçişindeki en önemli aşamalardan biri Castilla’daki üretken sezonuydu. 25 golle Primera Federación’ın düzenlenmeye başlamasından bu yana en golcü oyuncusu oldu ve 21. yüzyılda Castilla futbolcularının elde ettiği en yüksek derecelerden birini tekrarladı.

Gonzalo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da kendini göstererek turnuvanın gol kralı oldu ve FIFA’nın seçtiği sembolik takımda yer aldı. Bu performansların ardından Real Madrid, 2025 yılında oyuncunun sözleşmesini 2030’a kadar uzattı ve onu A takıma yükseltti.

Real Madrid’de 51 maç ve 13 gol

Reuters’a göre Gonzalo, Real Madrid A takımıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıktı ve 13 gol attı. 2024’te La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımın kadrosunda da yer aldı.

Madrid’deki istatistikleri kötü değil ancak A takımdaki yoğun rekabet düzenli forma giymesini garanti etmiyordu. Fulham’da ise hücumun merkezinde kilit oyuncu olmak için daha geniş bir fırsat yakalayacak.

22 yaşındaki forvet için bu transferin en büyük avantajı da tam olarak bu: yedek kulübesinde şans beklemek yerine Premier League’de her hafta forma giyebilmek.

Fulham’ın yeni bir santrfora ihtiyacı vardı

Londra kulübü yaz döneminde hücum hattında ciddi değişiklikler yaşadı. Raúl Jiménez’in sözleşmesinin sona erdiği ve takımdan ayrılacağı doğrulandı. Bu durum, Arbeloa’nın önüne bir santrfor bulma görevini koydu.

Gonzalo, birden fazla görevi yerine getirebilen bir forvet olarak görülüyor. Oyuncu:

savunma arkasına koşu yapabiliyor;

ceza sahasında boş alan bulabiliyor;

hava toplarında mücadele edebiliyor;

rakip savunmacılara baskı uygulayabiliyor;

merkezin yanı sıra kanatlara açılarak da oynayabiliyor.

Bununla birlikte İspanya’daki futboldan Premier League’e geçiş ciddi bir sınav olacak. İngiltere liginde fiziksel mücadele, oyun temposu ve savunmacı baskısı daha yüksek. Gonzalo’nun 40 milyon avroluk transferini haklı çıkarabilmesi, bu şartlara ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı.

Real Madrid futbolcuyla tamamen vedalaşmamış olabilir

40 milyon avro, genç bir akademi mezunu için Real Madrid açısından önemli bir gelir. Kulüp oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna kattığı için transfer bedelinin büyük bölümü finansal kâr olarak kaydedilebilir.

Ancak Gonzalo’nun gelecekteki haklarının belirli bir bölümünün korunması, Madrid kulübünün oyuncuya olan güvenini tamamen kaybetmediğini gösteriyor.

Forvet İngiltere’de üst seviyeye çıkarsa:

Real Madrid onu geri getirme seçeneğini değerlendirebilir;

sonraki transferinden gelir elde edebilir;

başka bir kulüpten yüksek bir teklif gelmesini bekleyebilir.

Bu açıdan anlaşma, basit bir vedadan ziyade futbolcuyu gelişimi için farklı bir ortama gönderirken finansal çıkarı koruma stratejisine benziyor.

Gonzalo’nun ilk büyük sınavı Chelsea karşısında

Fulham, yeni Premier League sezonuna 24 Ağustos’ta kendi sahasında Chelsea ile oynayacağı maçla başlayacak. Gonzalo hazırlık dönemini başarılı geçirirse İngiltere ligindeki ilk maçı bir Londra derbisi olabilir.

Önündeki görev net: Real Madrid’de gelecek vadeden yedek oyuncu statüsünden çıkıp Premier League’de düzenli gol atabilen birinci sınıf bir forvete dönüşmek.

Arbeloa, eski öğrencisi için yaklaşık 40 milyon avroluk transferi onaylayarak ona büyük bir güven gösteriyor. Şimdi bu güveni karşılama sırası Gonzalo’da.

Sizce Gonzalo García ilk sezonunda Fulham formasıyla kaç gol atabilir? Fikrinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!