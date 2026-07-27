Arbeloa, Real Madrid'in forvetini Fulham'a transfer etmek istiyor

Fulham, yaz transfer döneminde Real Madrid forması giyen forvet oyuncusu Gonzalo García'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişim başlattı. Londra ekibininyeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa, eski öğrencisini yeni projesinin kilit bir parçası olarak görüyor.

Ancak anlaşma henüz tamamlanmış değil. Real Madrid teklifi değerlendirmeye hazır olsa da José Mourinho, futbolcuyu sezon öncesi kampında görmek istiyor. Nihai karar, forvetin Madrid'deki rolüne bağlı olarak şekillenebilir.

Arbeloa tanıdık forvete güveniyor

Álvaro Arbeloa, 7 Temmuz 2026'da Fulham teknik direktörlüğüne getirildi. İspanyol çalıştırıcı, Londra kulübüyle 2029 yazına kadar geçerli üç yıllık sözleşme imzaladı.

Arbeloa, Gonzalo García'nın potansiyelini çok iyi biliyor. İkili, Real Madrid akademisinde, Castilla'da ve ardından A takımdan birlikte çalıştılar.

İspanyol basınına göre teknik adam, Fulham yönetiminden bu forvet oyuncusunun transfer şartlarının araştırılmasını istedi. Londra kulübü, oyuncuyu kiralık olarak değil, kalıcı bir transferle kadrosuna katmayı arzuluyor.

Arbeloa için Gonzalo sadece genç bir yetenek değil; beklentilerini ve oyun sistemini yakından tanıyan hazır bir futbolcu.

Fulham cazip bir teklif hazırlıyor

Şu an için olası transfer bedeli resmi olarak açıklanmadı. AS gazetesinin haberine göre Fulham, Real Madrid'i masaya oturtacak finansal bir teklif hazırlığı içinde.

Madrid kulübü de oyuncuyu satma ihtimalini tamamen dışlamıyor. Ancak Real Madrid, altyapısından çıkan oyuncu üzerindeki kontrolünü korumak adına sözleşmeye şu maddelerden birini ekletmek isteyebilir:

geri satın alma opsiyonu;

gelecekteki satıştan pay;

başka bir kulübün teklifini karşılama hakkı.

Bu şartlar henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Real Madrid, yetenekli altyapı mahsullerini gönderirken genellikle ileride geri alma opsiyonunu saklı tutmaya çalışıyor.

Mourinho'nun kararı belirleyici olacak

Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho, Gonzalo'nun geleceği konusunda aceleci bir karar vermek istemiyor. Portekizli çalıştırıcı, forveti sezon öncesi hazırlık kampında yakından takip ederek takımdaki olası rolünü değerlendiriyor.

Son gelen bazı haberlerde, Gonzalo'nun ilk antrenmanlarda teknik heyette olumlu bir izlenim bıraktığı ve Real Madrid'de kalma ihtimalini artırdığı belirtildi. Klasik bir merkez forvet özelliklerine sahip olması, kadrodaki diğer hücum oyuncularından ayrışmasını sağlıyor.

Ancak futbolcunun düzenli forma giyebilmesi için Kylian Mbappé ve diğer hücumcularla rekabet etmesi gerekecek. Fulham ise ona ilk 11'de çok daha fazla süre bulma şansı vadedebilir.

Bu nedenle nihai karar üç temel faktöre bağlı:

Mourinho ona ne kadar süre vadediyor? Fulham ne kadarlık bir teklif yapacak? Gonzalo hangi projeyi seçecek?

Geçen sezon 39 maça çıktı

Gonzalo García, 2025/26 sezonunda Real Madrid A takımı formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı.

İşte resmi istatistikleri:

Gösterge Sonuç Maçlar 39 İlk 11 9 Goller 8 Asistler 2 Sahada kalış süresi 1470 dakika

La Liga'da 30 maça çıkan oyuncu 6 gol atıp 1 asist yaptı. Genellikle oyuna sonradan girdiği düşünüldüğünde bu rakamlar oldukça dikkat çekici.

Gonzalo'nun öne çıkan özellikleri arasında ceza sahasındaki doğru yer tutma becerisi, hava toplarındaki mücadeleciliği ve rakip savunmaya uyguladığı baskı yer alıyor.

73 maçlık istatistik tek sezonluk değil

İlk haberlerde Gonzalo'nun 2024/25 sezonunda Castilla formasıyla 73 maçta 30 gol attığı öne sürülmüştü ancak bu bilgi yanlış yorumlandı.

73 karşılaşma ve 30 gol, oyuncunun Real Madrid Castilla'daki birkaç sezonluk genel toplam istatistiğidir.

2024/25 sezonunda ise oyuncunun tablosu şöyle:

36 lig maçında forma giydi;

25 gol kaydetti;

4 asist yaptı;

Primera Federación'ın gol kralı oldu.

Bu performans, Gonzalo'nun A takıma yükselmesinde kilit rol oynadı.

Fulham'ın neden bir forvete ihtiyacı var?

Londra ekibi yaz aylarında hücum hattındaki bazı isimlerle yollarını ayırdı ve yeni sezon öncesinde merkez forvet pozisyonunu güçlendirmek zorunda.

Gonzalo, Fulham'a birkaç açıdan uyum sağlayabilir:

İngiliz futbolunun sertliğine uygun fiziksel güce sahip;

ceza sahasında tehlikeli bir isim;

pres oyununda aktif rol alıyor;

Arbeloa'nın beklentilerini önceden biliyor;

22 yaşında olduğu için gelişim potansiyeli yüksek.

En önemlisi, Arbeloa onun güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi biliyor. Bu faktör, yeni lige adaptasyon sürecinde oyuncuya büyük kolaylık sağlayacaktır.

Gonzalo hangi yolu seçecek?

Forvet oyuncusunun Real Madrid'de kalma arzusu var. Ancak bir sezonu daha ağırlıklı olarak yedek kulübesinde geçirmek istemiyor.

Fulham'da düzenli forma giyme, Arbeloa projesinin yüzü olma ve Premier Lig'de kendini kanıtlama şansına sahip olabilir. Madrid'de ise kupa kazanan bir takımda kalacak ancak süre garantisi alamayacak.

Şu ana kadar Fulham'ın resmi teklif yaptığı veya kulüplerin anlaşmaya vardığı duyurulmadı. Görüşmeler sürerken Real Madrid'in kampındaki gelişmeler transferin kaderini değiştirebilir.

Gonzalo'nun önündeki seçim hiç de kolay değil: Çocukluk hayali olan kulüpte forma rekabetine devam etmek ya da kendisini çok iyi tanıyan bir teknik adamın peşinden İngiltere'ye gitmek.

Eğer Fulham gerçekten reddedilemeyecek bir teklifle gelirse, Real Madrid altyapısından yetişen bir yetenek daha Premier Lig'in yolunu tutabilir.