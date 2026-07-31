Real Madrid Akademisi Transferler Yoluyla Rekor Gelir Elde Ediyor

·57·Spor
Real Madrid Akademisi Transferler Yoluyla Rekor Gelir Elde Ediyor

Real Madrid kulübü, efsanevi "La Fabrica" akademisi yeteneklerinin satışından elde ettiği gelirlerle finansal rekorlar kırmaya devam ediyor. Önceki en iyi gösterge birkaç hafta önce yenilenmiş olmasına rağmen, dün gerçekleştirilen yeni anlaşmalar kulüp kasasını daha da zenginleştirdi. AS gazetesinin haberine göre, eflatun-beyazlı kulüp genç futbolcu transferlerinden elde edeceği toplam geliri 200 milyon euro sınırına yaklaştırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, "Los Blancos" 2017 yazında akademi oyuncularının transferinden elde ettiği 102 milyon euroluk önceki rekorunu çoktan geride bırakmıştı. Dün ise bu rakamı daha da yukarı taşıyacak yeni bir sözleşme resmiyet kazandı. Buna göre Gonzalo Garcia, İngiltere'nin Fulham kulübüne satıldı. Ayrıca kulüp şartlarına göre bir diğer altyapı oyuncusu César Palacios da aynı İngiliz ekibine transfer olmaya çok yakın.

Gonzalo Garcia transferinin detayları

AS gazetesinin önceki bilgilerine göre, Valdebebas yetkilileri futbolcu için 60 milyon euro civarında bir bonservis talep etmişti. Sonuç olarak taraflar arasındaki görüşmeler başarıyla tamamlandı ve resmi sözleşme imza aşamasına geldi. Gonzalo Garcia'nın transferi Real Madrid'e 40 milyon euro garanti ödeme ve 2 milyon euro tutarında değişken bonuslar kazandıracak.

Bu anlaşmaya göre Fulham kulübü, futbolcunun sportif haklarının yüzde 70'ine sahip olacak. Buna rağmen ne futbolcu ne de İspanyol kulübü aralarındaki bağların kopmasını istedi. Garcia şimdilik ayrılıyor olsa da gelecekte Madrid'e dönme niyetinde olduğunu gizlemedi. Real Madrid yönetimi de bu transferi ekonomik açıdan karlı ve futbolcunun gelişimi için harika bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Gelecek için güvenceler ve şartlar

Madrid ekibi, altyapıdan yetişen oyuncusunu bırakırken gelecekteki güvenlik önlemlerini de unutmadı. Kulüp, futbolcunun ileride başka bir takıma transfer olması durumunda öncelikli satın alma hakkını elinde tutuyor. Dahası, kulübe ait kalan yüzde 30'luk pay, gelecekte Gonzalo'nun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde Real Madrid'e ek gelir getirebilir.

Şu an için bu yaz transfer döneminde Gonzalo Garcia'nın satışı kulüp adına ikinci en büyük anlaşma konumunda. Akademinin finansal potansiyeli ve genç yetenekleri yetiştirme sistemi sadece sporda değil, aynı zamanda kulüp ekonomisini güçlendirmede de temel direklerden biri haline geliyor. Uzmanlara göre, henüz tamamlanmayan diğer transferlerle birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Real MadridLa FabricaFutbol TransferleriFulhamGonzalo Garcia
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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