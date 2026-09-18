La Liga 6. haftasında Betis ilk üçte, Villarreal Malaga'da irade gösterdi

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanan iki kritik karşılaşma, puan durumundaki dengeleri ciddi şekilde değiştirdi. Sevilla'da taraftarı önünde sahaya çıkan Manuel Pellegrini'nin öğrencileri Betis, Getafe'yi konuk ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın kaderini ilk yarının son saniyelerinde Abde Ezzalzouli'nin attığı tek gol belirledi.

Bu önemli başarının ardından 'verdiblankos' puanını 15'e yükselterek ligde 3. sıraya yerleşti ve Barcelona ile Real Madridtakibini sürdürdü. Aynı saatlerde oynanan bir diğer heyecan dolu maçta ise Malaga deplasmanına giden Villarreal, gerçek bir irade ve klasik bir geri dönüş sergiledi: 12. dakikada Carlos'un golüyle geriye düşen 'Sarı Denizaltılar', Moleiro ve Gueye'nin (dubl) yetenekleri sayesinde ev sahibini 3-1 mağlup etti.

Peki, Betis'in şampiyonluk iddiaları ne kadar gerçekçi, Villarreal puan tablosunun alt sıralarından nasıl kurtuluyor ve Mario Martin'in kırmızı kartı Getafe'yi neden çaresiz bıraktı?

Abde'nin şutu ve Martin'in ihracı: Sevilla'da dramatik 1-0

Betis ile Getafe arasındaki maçın öne çıkan anları:

45. dakikada belirleyici vuruş: İlk yarının bitimine doğru Faslı kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli rakip savunmayı aşarak Betis'e kritik galibiyeti getirdi;

Isco ve Ceballos'un gücü: Orta sahada aktif bir rol üstlenen Isco ve yerine giren Dani Ceballos, takımın inisiyatifini sonuna kadar korudu;

87. dakika — kırmızı kart: Mücadelenin sonunda sinirlerine hakim olamayan Getafe oyuncusu Mario Martin oyun dışı kalarak konuk ekibin son baskı planlarını suya düşürdü;

15 puan ve 3. sıra: Sevilla ekibi La Liga liderlik yarışına ortak oldu ve şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde yerini sağlamlaştırdı.

Malaga'da geri dönüş: Sarı Denizaltı'nın 5 dakikalık fırtınası

Malaga - Villarreal (1-3) maçının kroniği ve taktiksel değişimler:

Carlos'tan soğukkanlı başlangıç (12. dakika): Ev sahibi ekip hızlı hücumu başarıyla sonuçlandırarak Villarreal'i zor durumda bıraktı;

Moleiro'nun cevap golü (40. dakika): Konuk ekibin baskısı ilk yarının sonunda meyvesini verdi ve Alberto Moleiro dengeyi sağladı;

Gueye'den mükemmel dubl (45 ve 86. dakikalar): Önce devre arasına girerken takımını öne geçiren Gueye, maçın sonuna doğru penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi;

Gulacsi ve Saliba savunması: Peter Gulacsi'nin güven veren kurtarışları ve William Saliba liderliğindeki yeni savunma merkezi, ikinci yarıda Malaga forvetlerine hiçbir şans tanımadı.

Puan durumu ve uzman görüşleri

La Liga 6. haftasının ardından İspanyol uzmanların ve analistlerin değerlendirmeleri:

Betis'in pragmatik oyunu: Çok sayıda tehlikeli pozisyon üretmese de sonucu koruma becerisi, Manuel Pellegrini'nin takımının bu sezon madalya için ciddi bir aday olduğunu gösteriyor;

Villarreal'in uyanışı: 5 puanla 14. sırada bulunan konuk ekip için Malaga galibiyeti, krizden çıkış yolunda bir dönüm noktası olabilir;

Malaga ve Getafe'nin tehlikeli bölgesi: Her iki mağlup takım da savunmadaki basit hatalar ve düşük verimlilik nedeniyle tehlikeli alt sıralara yaklaşıyor.

Sevilla ve Malaga'da yaşanan bu karşılaşmalar, La Liga'da sadece devlerin değil, her takımın puan için sonuna kadar savaştığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Betis'in 3. sıraya yükselişi ve istikrarlı oyunu, onlara bu sezon Real ve Barcelona'ya karşı gerçek bir rekabet oluşturma imkanı tanıyacak mı? Villarreal, deplasmandaki bu parlak geri dönüşten sonra Avrupa kupaları potasına dönebilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya La Liga'daki bu heyecan dolu maçların analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!