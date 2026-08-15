ABD'li lejyonerler: Ricardo Pepi PSV'yi, Yunus Musah Milan'ı başarıya taşıyacak

Avrupa kulüpler sezonunun başlaması ve yeni Dünya Kupası döngüsünün start almasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri millî takımı oyuncularının uluslararası arenadaki performansı da yeniden mercek altına alındı. GOAL'ın haberine göre bu sezon, millî takım temsilcileri için kendilerini tam anlamıyla gösterme ve ilk 11'de yer edinme açısından önemli bir sınav olacak. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Hollanda, İskoçya ve Hırvatistan ligleri çoktan başladı; önümüzdeki günlerde La Liga maçları da bu lige katılacak. Bu ortamda ABD futbolunun önde gelen temsilcileri, yeni sezonda kulüpleriyle yüksek başarılar elde etmeye ve transfer piyasasındaki konumlarını güçlendirmeye çalışıyor.

PSV için yeni sınav ve Ricardo Pepi'nin sorumluluğu

Geçen sezon rakiplerinin 19 puan önünde şampiyonluğa ulaşan PSV, bu sezon üst üste dördüncü şampiyonluk için mücadele ediyor. Ancak takımın sezona beraberlikle başlaması yöneticileri düşündürdü.

Sportif direktörlük görevini Earnie Stewart'ın yürüttüğü Eindhoven kulübü için bu dönem bir geçiş süreci anlamına geliyor. Malik Tillman ve Ismael Saibari gibi kilit oyuncuların ayrılması, ayrıca Ricardo Pepi ve Sergiño Dest hakkındaki transfer söylentileri takımı da etkiliyor.

Şimdilik PSV'de kalan Ricardo Pepi ve Sergiño Dest'in, teknik direktör Peter Bosz'un ekibini krizden çıkarmada başrol oynaması bekleniyor. İkili performansını bulamazsa takım üzerindeki baskının ciddi biçimde artacağı kesin.

Yunus Musah ve yeni fırsatı

İtalya'da kendine yer edinmekte zorlanan ve daha önce ABD millî takımının önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Yunus Musah da yeni sezonda şansını deniyor. Milan formasıyla, yeni teknik direktörünün yönetiminde kendisini kanıtlamak için bir fırsat daha yakaladı.

Sezon öncesi maçlarda teknik ekibin güvenini kazanmaya çalışan orta saha oyuncusunun, Manchester United gibi devlere karşı oynanan karşılaşmalarda en iyi özelliklerini sergilemesi gerekiyor. Bunun, onun İtalya'daki geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olması bekleniyor.

Sonuç olarak bu sezon, Amerikalı futbolcular için Avrupa sahalarında kişisel kariyerlerini yeni bir seviyeye taşımak ve millî takımdaki konumlarını güçlendirmek açısından belirleyici önem taşıyor.