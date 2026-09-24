La Liga Eylül Ayının En İyi Teknik Direktör Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?

·8·Spor
La Liga Eylül Ayının En İyi Teknik Direktör Adaylarını Açıkladı: Kim Daha Çok Hak Ediyor?

İspanya La Liga'da Eylül ayının çekişmeli mücadeleleri sona ererken, lig yönetimi ayın teknik direktörü (Coach of the Month) ödülü için son üç adayını resmen açıkladı. Bu güçlü üçlü arasında, Katalan kulübü Barcelona'nın hocası Hans-Diter Flick, eşsiz hücum futboluyla mutlak favori konumunda: Takımı, ay boyunca çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alarak rakip fileleri tam 19 kez havalandırdı (gol averajı: 19:5). Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle (gol averajı: 9:4) ikinci aday oldu.

Adaylar listesini Sevilla ekibi Real Betis'in teknik direktörü, deneyimli "Mühendis" Manuel Pellegrini tamamladı: Takımıyla Eylül ayında mağlubiyet yüzü görmeyen Pellegrini, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti (gol averajı: 5:2). Resmi yönetmeliğe göre kazanan isim, taraftarların ve özel uzmanlar kurulunun oylama sonuçlarına göre belirlenecek. Hatırlatmak gerekirse, Ağustos ayında bu prestijli ödül Alaves'in hocası Kike Flores'e verilmişti.

Peki, Hans-Diter Flick'in 19 gollük fırtınası ona ayın teknik direktörü ödülünü garantileyecek mi, yoksa Pellegrini'nin namağlup serisi bir sansasyon yaratabilecek mi?

"Flick'ten 19 gol, Pellegrini'nin namağlup serisi ve Simeone'nin baskısı": Teknik direktörlük yarışının 5 ana noktası

La Liga tarafından açıklanan adaylarla ilgili en önemli gerçekler ve rakamlar:

  • Flick'in %100'lük performansı: Hans-Diter Flick yönetimindeki Barcelona, Eylül ayındaki 4 maçın tamamını kazanarak 12 puan topladı;

  • Katalanlardan gol yağmuru: Barça, sadece bir ay içinde 19 gol atarak (maç başına ortalama neredeyse 5 gol) mutlak bir hücum makinesine dönüştü;

  • Manuel Pellegrini yenilmedi: Betis teknik direktörü 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımını zirve yarışına taşıdı;

  • Diego Simeone ilk üçte: Atletico hocası 3 net galibiyet alarak 9 gol farkıyla yarışa dahil oldu;

  • Ağustos ayının sahibi başkaydı: Sezonun ilk ayında ödülü sürpriz bir şekilde Alaves teknik direktörü Kike Flores kazanmıştı.

La Liga — Eylül 2026: Ayın teknik direktörü ödülü adaylarının karşılaştırması

Üç teknik direktörün Eylül ayı sonuçları, verimliliği ve taktiksel analizleri:

Teknik Direktör ve Kulübü

Oynanan Maçlar

Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet

Gol Averajı (Goller)

Toplanan Puanlar

Başarı Yüzdesi

Hans-Diter Flick (Barcelona)

4 maç

4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet

19 : 5 (+14)

12 puan (maksimum)

100%

Manuel Pellegrini (Real Betis)

4 maç

3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet

5 : 2 (+3)

10 puan

83.3%

Diego Simeone (Atletico Madrid)

4 maç

3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet

9 : 4 (+5)

9 puan

75%

Kike Flores (Alaves)

Ağustos ayı kazananı

Ödülün mevcut sahibi

Futbol uzmanlığı ve taktiksel analiz: La Liga'da Eylül ayı ödülünü kim daha çok hak ediyor?

İspanyol futbol yorumcuları ve uzmanlarının sonuçları:

  • Hans-Diter Flick'in dekonstrüksiyon sistemi: Alman teknik adam, Barcelona'da Alman disiplini ile Katalan tarzı hızlı hücumu mükemmel bir şekilde birleştirdi; 4 maçta 19 gol atmak, modern La Liga'da nadir görülen fantastik bir istatistik olup Flick her açıdan ayın 1 numaralı favorisidir;

  • Manuel Pellegrini'nin pragmatik ustalığı: Betis kadrosu devler kadar pahalı olmasa da, "Mühendis" lakaplı Şilili teknik adam savunmada mükemmel bir denge kurdu (4 maçta sadece 2 gol yedi) ve namağlup ilerledi; bu, kısıtlı bütçeyle elde edilmiş büyük bir başarıdır;

  • Simeone ve Atletico'nun istikrarı: Bir mağlubiyete rağmen Simeone, takımın hücum potansiyelini geliştirdi (9 gol) ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı; ancak 1 mağlubiyet onu Flick'in gerisinde bırakıyor;

  • Oylama süreci ve taraftar faktörü: Ödülün kaderi, taraftarların ve profesyonel uzmanların ortak oylarına bağlıdır; Barcelona'nındünya çapındaki milyonlarca taraftarı ve sergilenen göze hoş gelen futbol, Flick'in kazanma ihtimalini %90'ın üzerine çıkarıyor.

Eylül ayı sonuçları, La Liga'daki teknik direktörler arasındaki taktik savaşların yeni ve yüksek yoğunluklu bir seviyeye çıktığını açıkça gösterdi.

Sizce, sonuçlara ve istatistiklere bakıldığında bu üç adaydan hangisi Eylül ayının en iyi teknik direktörü ödülünü daha çok hak ediyor; 19 gol atan Hans-Diter Flick mi, yoksa yenilgisiz Manuel Pellegrini mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanya Ligi'nin bu ilginç analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

Hans-Diter FlickBarcelonaLa LigaEylül AyıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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