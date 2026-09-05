Sevilla'da büyük drama: Real, Betis'e mağlup oldu

·2·Spor
Sevilla'da büyük drama: Real, Betis'e mağlup oldu

İspanya La Liga'nın 4. haftasında beklenmedik bir sansasyon yaşandı: Sezona üçte üç yaparak başlayan Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Betis'e 1-0 mağlup oldu. Taraftarları şoke eden karşılaşmanın en dramatik anı 90+4. dakikada yaşandı: takımın yıldızı Kylian Mbappé beraberliği getirebilecek penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Perrott'tan belirleyici vuruş ve 90+4'te şok

Sevilla'daki mücadele son dakikalara kadar gergin ve yüksek tempoda geçti:

  • Yedekten gelen kahraman: Betis formasıyla 69. dakikada Hernandez'in yerine oyuna giren forvet Troy Perrott, sadece 12 dakika sonra, 81. dakikada Thibaut Courtois'nın kalesini havalandırarak ev sahibini öne geçirdi (1-0);

  • Mbappé'nin hatası: Uzatma dakikalarında Madrid ekibi rakip kaleye yüklendi ve 90+4. dakikada hakem Betis lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak topun başına geçen Kylian Mbappé'nin vuruşu isabetsiz gitti ve Fransız forvet, 'kraliyet kulübünü' kurtarmak için verilen son şansı harcadı;

  • Betis savunmasının kahramanlığı: Ev sahibi ekibin kalecisi Valles ve savunma hattı, Vinícius, Mbappé ve Bellingham'dan oluşan yıldızlar topluluğunun tüm girişimlerini soğukkanlılıkla savuşturdu.

Yıldızlar topluluğu neden sonuç alamadı? Madrid'in tökezlemesi

Real Madrid teknik direktörü sahaya en güçlü kadrosunu sürmesine rağmen, son vuruşlarda takım isabet sağlayamadı:

  • Savunma ve orta sahada dengesizlik: Savunmada Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen ve Marc Cucurella görev yaparken, orta sahada Eduardo Camavinga, Federico Valverde ve Arda Güler oyunu kontrol etmeye çalıştı. Ancak Betis'in fiziksel mücadeleye dayalı oyunu Madrid'in planlarını bozdu;

  • Sarı kart yağmuru: Her iki taraf da adeta bir ringdeki gibi sert bir mücadele sergiledi. Madrid tarafında Arda Güler (45), Ibrahima Konaté (55) ve Eduardo Camavinga (62) kart görürken, ev sahibinden Bernal, Roca ve Natan sarı kartla cezalandırıldı.

Puan durumu: Puanlar eşitlendi ve rekabet kızıştı

Bu karşılaşmanın ardından La Liga'nın zirvesinde durum kızıştı:

  • Real 2. sırada kaldı: Sezondaki ilk puan kaybını yaşayan Madrid ekibi, 9 puanla 2. sırada yer alıyor;

  • Betis devler arasında: Sansasyonel bir galibiyete imza atan Sevilla ekibi de puanını 9'a çıkardı ve averajla ligin 3. sırasına yerleşti.

Sizce, Kylian Mbappé'nin son saniyelerdeki penaltı hatasında baskı mı etkili oldu, yoksa Real'in hücum hattında hala bir uyum sorunu mu var? Bu mağlubiyet Madrid'in şampiyonluk yarışını ne kadar etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid ve Real Betis maçındaki hakem tartışmasıReal Madrid ve Real Betis maçındaki hakem tartışmasıBugün, 02:57Başakşehir, Galatasaray karşısında dramatik bir mağlubiyet aldı — Shomurodov gol attıBaşakşehir, Galatasaray karşısında dramatik bir mağlubiyet aldı — Shomurodov gol attıBugün, 00:06Khamzat Chimaev, Sean Strickland ile tartışmalı maçın ardından neler söyledi?Khamzat Chimaev, Sean Strickland ile tartışmalı maçın ardından neler söyledi?Dün, 23:51Tartı töreni sona erdi — Nursulton Ruziboev ve Michael Page maçıTartı töreni sona erdi — Nursulton Ruziboev ve Michael Page maçıDün, 23:44US Open: Kamilla Rakhimova New York'ta 3. tura yükseldiUS Open: Kamilla Rakhimova New York'ta 3. tura yükseldiDün, 23:27UFC şampiyonu Justin Gaethje, Conor McGregor ile dövüşme nedenlerini açıkladıUFC şampiyonu Justin Gaethje, Conor McGregor ile dövüşme nedenlerini açıkladıDün, 22:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)