Sevilla'da büyük drama: Real, Betis'e mağlup oldu

İspanya La Liga'nın 4. haftasında beklenmedik bir sansasyon yaşandı: Sezona üçte üç yaparak başlayan Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Betis'e 1-0 mağlup oldu. Taraftarları şoke eden karşılaşmanın en dramatik anı 90+4. dakikada yaşandı: takımın yıldızı Kylian Mbappé beraberliği getirebilecek penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Perrott'tan belirleyici vuruş ve 90+4'te şok

Sevilla'daki mücadele son dakikalara kadar gergin ve yüksek tempoda geçti:

Yedekten gelen kahraman: Betis formasıyla 69. dakikada Hernandez'in yerine oyuna giren forvet Troy Perrott, sadece 12 dakika sonra, 81. dakikada Thibaut Courtois'nın kalesini havalandırarak ev sahibini öne geçirdi (1-0);

Mbappé'nin hatası: Uzatma dakikalarında Madrid ekibi rakip kaleye yüklendi ve 90+4. dakikada hakem Betis lehine penaltı noktasını gösterdi. Ancak topun başına geçen Kylian Mbappé'nin vuruşu isabetsiz gitti ve Fransız forvet, 'kraliyet kulübünü' kurtarmak için verilen son şansı harcadı;

Betis savunmasının kahramanlığı: Ev sahibi ekibin kalecisi Valles ve savunma hattı, Vinícius, Mbappé ve Bellingham'dan oluşan yıldızlar topluluğunun tüm girişimlerini soğukkanlılıkla savuşturdu.

Yıldızlar topluluğu neden sonuç alamadı? Madrid'in tökezlemesi

Real Madrid teknik direktörü sahaya en güçlü kadrosunu sürmesine rağmen, son vuruşlarda takım isabet sağlayamadı:

Savunma ve orta sahada dengesizlik: Savunmada Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen ve Marc Cucurella görev yaparken, orta sahada Eduardo Camavinga, Federico Valverde ve Arda Güler oyunu kontrol etmeye çalıştı. Ancak Betis'in fiziksel mücadeleye dayalı oyunu Madrid'in planlarını bozdu;

Sarı kart yağmuru: Her iki taraf da adeta bir ringdeki gibi sert bir mücadele sergiledi. Madrid tarafında Arda Güler (45), Ibrahima Konaté (55) ve Eduardo Camavinga (62) kart görürken, ev sahibinden Bernal, Roca ve Natan sarı kartla cezalandırıldı.

Puan durumu: Puanlar eşitlendi ve rekabet kızıştı

Bu karşılaşmanın ardından La Liga'nın zirvesinde durum kızıştı:

Real 2. sırada kaldı: Sezondaki ilk puan kaybını yaşayan Madrid ekibi, 9 puanla 2. sırada yer alıyor;

Betis devler arasında: Sansasyonel bir galibiyete imza atan Sevilla ekibi de puanını 9'a çıkardı ve averajla ligin 3. sırasına yerleşti.

Sizce, Kylian Mbappé'nin son saniyelerdeki penaltı hatasında baskı mı etkili oldu, yoksa Real'in hücum hattında hala bir uyum sorunu mu var? Bu mağlubiyet Madrid'in şampiyonluk yarışını ne kadar etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!