Roma'dan iradeli galibiyet, Fabregas'ın takımı ise inanılmaz bir geri dönüşe imza attı

İtalya Serie A'da 9. hafta karşılaşmaları gerçek bir drama ve gollere sahne oldu. Roma'daki Olimpico Stadyumu'nda Cagliari'yi ağırlayan Roma, 6 golün atıldığı çok tempolu maçta 4-2'lik skorla iradeli bir galibiyet elde etti.

Ayrıca Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Torino deplasmanında büyük bir irade göstererek maçın son dakikalarında Torino kalesini peş peşe havalandırdı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Roma – Cagliari (4-2): "Kurtlar"dan parlak bir irade

Roma'da oynanan karşılaşma izleyicilere gerçek bir futbol şöleni sundu:

Erken gol ve denge: Maçın 10. dakikasında M'Bala Nzola penaltıyı gole çevirerek Sardinya ekibini öne geçirdi; ancak 5 dakika sonra Emmanuel Lulli skoru eşitledi.

Pisilli'nin aktifliği: 21. dakikada genç yetenek Niccolò Pisilli rakip fileleri havalandırarak "kurtlar"ı öne geçirdi.

Son dakikalarda patlama: 81. dakikada Daniel Maldini skoru 2-2'ye getirerek heyecanı geri getirdi; ancak oyuna sonradan giren Mora (85. dakika) ve Donyell Malen (87. dakika) iki dakika içinde attıkları gollerle Roma'ya 4-2'lik net bir galibiyet getirdi.

Puan durumundaki vaziyet: Bu başarının ardından Roma puanını 21'e yükselterek lig tablosunda 3. sıraya yerleşti. Cagliari ise 13 puanla 9. sırada kaldı.

Torino – Como (1-3): Fabregas'ın öğrencilerinden 9 dakikada 3 gol

Torino'daki mücadele, konuk ekibin inanılmaz geri dönüşüyle tarihe geçti:

Torino'nun üstünlüğü: Karşılaşmanın 24. dakikasında Che Adams Torino'yu öne geçirdi ve ev sahibi ekip maçın büyük bölümünde skoru korudu.

81. dakikadan başlayan şok: Her şey maçın bitimine doğru değişti; 81. dakikada Ramon skoru eşitledi.

Galibiyet noktası: 87. dakikada Nico Paz konuk ekibi öne geçirirken, 90. dakikada Martin Baturina maçın skorunu belirledi: 1-3.

Avrupa kupaları mücadelesi: Bu sansasyonel geri dönüş sayesinde Como 17 puanla turnuva tablosunda 5. sıraya yükselirken, onlara mağlup olan Torino 16 puanla 6. sıraya geriledi.

9. hafta karşılaşmalarının kısa özeti

Roma — Cagliari 4-2 Goller: Lulli (15), Pisilli (21), Mora (85), Malen (87) — Nzola (10 pen.), Maldini (81); Roma kadrosu: Gollini, N'Dicka, Koulierakis, Mancini (Gilardi, 82), Lulli (Rensch, 76), De Roon (Mora, 56), Cristante, Pisilli, Molina (França, 46), Castro (Malen, 56), Soulé.

Torino — Como 1-3 Goller: Adams (24) — Ramon (81), Paz (87), Baturina (90); Como kadrosu: Sánchez, Valle, Couto, Ramon, Kempf, Perrone (Addai, 58), Cáceres (Baturina, 58), Millico (Smolčić, 78), Da Cunha, Paz, Douvikas.

Serie A'da bu hafta, favorilerin yerini sağlamlaştırması ve Cesc Fabregas yönetimindeki genç Como takımının Avrupa kupalarına aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.