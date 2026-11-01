Como Serie A'da ses getiriyor: Venezia'yı mağlup ederek ilk dörde girdi

İtalya Serie A'nın 10. haftasında sezonun sürpriz takımı Como, kendi sahasında ligin son sırasındaki Venezia'yı ağırladı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen mücadelede ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kritik bir galibiyet elde etti.

Bu başarı, takımı puan tablosunda zirveye taşıyarak İtalyan futbolunda büyük bir ilgi uyandırıyor.

Belirleyici penaltı ve ilk yarıdaki tek gol

Karşılaşma ev sahibinin tam kontrolüyle başladı ancak savunmaya çekilen Venezia'yı aşmak kolay olmadı:

43. dakikada penaltı: İlk yarının sonlarına doğru konuk ekip kendi ceza sahasında kural ihlali yaptı. Hakemin verdiği 11 metrelik penaltı vuruşunu Lucas da Cunha soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 1-0 yaptı.

Kıyasıya mücadele ve sarı kartlar: İkinci yarıda her iki takımın oyunu oldukça sertleşti. Hakem futbolculara toplam 5 sarı kart göstermek zorunda kaldı ancak skor değişmedi.

Como Şampiyonlar Ligi bölgesinde, Venezia ise dipte

10. haftadaki bu başarı, her iki kulübün puan durumundaki konumunu kökten etkiledi:

Como: Galibiyetin ardından puanını 23'e çıkaran ekip, Serie A puan tablosunda ilk dörde, 4. sıraya yükseldi ve Avrupa kupaları mücadelesinde ciddi bir aday olduğunu kanıtladı.

Venezia: Konuk ekibin şanssız serisi devam ediyor. Oynanan maçların ardından sadece 3 puan toplayabilen Venedik temsilcisi, tablonun en altında, 20. sırada kalmaya devam ediyor.

Maç raporu:

Serie A. 10. Hafta

Como — Venezia 1:0

Gol: Lucas da Cunha 43 (pen.).

Kartlar: Zom 39, 62, Jesus 41, Haps 62, Helgason 78.

Kadro: