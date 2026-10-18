Juventus - Lazio: kadrolar ve canlı anlatım

45+3 Hakem ilk yarının bittiğini belirten düdüğü çaldı ve maçın ilk 45 dakikası sona erdi.

45+2 Randal Kolo Muani (Juventus) koşu sırasında ofsaytta kaldı.

45 Maça 2 dakika eklendi.

45 Lazio'nun kullandığı duran topta savunma oyuncularından biri topu kolayca kontrol etti.

44 ÜST DİREK! Nuno Tavares (Lazio) ceza sahası dışından sert vurdu, top üst direkten döndü. Nasıl bir şut!

43 Randal Kolo Muani (Juventus) savunmanın arkasına sarktı, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve hakem oyunu durdurdu.

41 Kenneth Taylor (Lazio) faul yaptı ve hakem ona haklı olarak sarı kart gösterdi.

39 Randal Kolo Muani (Juventus) toptan kazanmak için faul yaptı. Davide Massa pozisyonu net gördü ve düdüğünü çaldı.

37 Mattia Zaccagni ceza sahasına harika bir orta yaptı. Oliver Provstgaard (Lazio) toza ulaştı ve penaltı noktası yakınından kafayla vuruşu yaparak topu sağ köşeye gönderdi, Guglielmo Vicario ise çaresiz kaldı. Gol kokusunu aldı – harika bir bitiriş. Skor 0-1.

37 Köşe vuruşu kullanıldı ancak Lazio bunu değerlendiremedi, defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.

36 Gustav Isaksen (Lazio) orta sahadan harika bir koşu yaparak şutunu çekti, ancak savunmacı vücuduyla topun yolunu keserek neredeyse kesin bir golü önledi. Lazio köşe vuruşu kullanacak.

35 İsabetli şut istatistiği – 1:0.

33 Randal Kolo Muani (Juventus) rakibini geçmeye çalıştıktan sonra top uzaklaştırıldı.

32 Davide Frattesi (Lazio) ceza sahası dışından takım arkadaşını aramak için yerden bir ortа yaptı, ancak savunmacılardan biri tehlikeyi sakin bir şekilde savuşturdu.

30 Gustav Isaksen (Lazio) merkeze gelen topa hareketlendi ancak yerde yaptığı kafa vuruşu sol direğin dibinden auta gidince üzüntüyle başını öne eğdi. Top auta çıktı ve Juventus lehine kale vuruşu verildi.

29 Nicolas González (Juventus) atağa kalkarken faul yaptı ve hakem düdüğünü çaldı.

29 Bremer (Juventus) ceza sahasına pasını aktaramadı. Top dışarı çıktı ve Lazio kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak.

27 Hakem Davide Massa, Tijjani Noslin'in (Lazio) yaptığı faulü fark etti ve hiç tereddüt etmeden düdüğünü çald.

26 Top ceza sahasının ortasında Randal Kolo Muani'nin (Juventus) önünde kaldı, o da havadan bir şut çıkardı ancak savunma oyuncusu harika bir müdahaleyle topu çıkardı.

25 Juventus için sevinç kısa sürdü; VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı!

25 Juventuslu oyuncuların sevinci haklı olabilir, çünkü hakem Davide Massa ofis kontrolü için VAR'a başvuruyor.

24 GOL İPTAL! Randal Kolo Muani'nin (Juventus) ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan golünün ardından sahada büyük tartışmalar ve itirazlar yaşandı.

23 Top dışarı çıktı, köşe vuruşu. Lazio rakip kalede tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalıyor.

22 Nuno Tavares (Lazio) ceza sahası dışından takım arkadaşına son pası denedi, ancak savunma oyuncusu topu uzaklaştırdı. Top oyun alanını terk etti. Lazio için köşe vuruşundan gol fırsatı.

21 Gustav Isaksen (Lazio) ceza sahasına harika bir pas çıkardı. Ancak rakip savunmacı dikkatliydi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

19 Kerim Alajbegovic (Juventus) uzun bir pas gönderdi, ancak topun takım arkadaşlarına ulaşması için yeterli güçte değildi ve savunmacılardan biri araya girdi.

17 Tijjani Noslin (Lazio) için ofsayt bayrağı kalktı, hakem düdüğü çalıp oyunu durdurdu.

16 Douglas Luiz'in (Juventus) kullandığı köşe vuruşu savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

15 Zeki Çelik (Juventus) ileri çıkmaya çalışıyor ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı. Juventus köşe vuruşu kullanacak.

13 Juventus - Lazio. Skor: 0-0. Douglas Luiz (Juventus) köşe vuruşunu kısa pasla hızlıca kullandı.

12 Randal Kolo Muani (Juventus) ceza sahasına yaptığı ortanın savunma tarafından engellenmesiyle net bir fırsattan yararlanamadı. Hakem düdüğünü çaldı, Juventus korner kullanacak.

11 Nicolas Gonzalez (Juventus) harika bir fırsatı harcadı! Ceza sahası içinde yaptığı düzgün pası aldı ve kalenin ortasına doğru yerden bir vuruş yaptı. Ancak vuruşunda güç eksikti ve kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

10 Kenneth Taylor (Lazio) boş alanı bulup kanattan ceza sahasına ortaladı, ancak rakip kalede tehlike yaratmak için bu pasın daha net olması gerekiyordu. Top dışarı çıktı ve Juventus lehine kale vuruşu kararı verildi.

8 Tijjani Noslin (Lazio) bireysel bir atak yaptı ancak rakip oyuncu onu durdurarak tehlike yaratmasına izin vermedi.

7 Savunmacının yaptığı iyi uzaklaştırma, Juventus'un köşe vuruşundan yararlanamadığı anlamına geliyor.

6 Pierre Kalulu (Juventus) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı, ancak savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Top taca/dışarı çıktı ve yan hakem köşe vuruşunu işaret etti. Juventus lehine korner.

5 Kerim Alajbegovic (Juventus) kalenin ortasına sert bir şut gönderdi ve bu, Christos Mandas için beklenmedik derecede zor bir kurtarış oldu.

4 Gustav Isaksen (Lazio) kaleye doğru koşu yaptı, ancak savunma oyuncusu zamanında dönerek topu kazandı. Top oyun alanını terk etti ve Juventus kalecisi topu oyuna sokacak.

3 Tehlikeli pozisyon! Nuno Tavares (Lazio) ceza sahasına ortaladı, ancak Guglielmo Vicario zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.

1 Maç yeni başladı.

23:51 Sonunda futbolcular sahaya çıktı! Maça Lazio başlayacak.

23:51 Bugünkü maçın baş hakemi olarak Davide Massa atandı.

23:51 Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takım kadrolarını inceleyebilirsiniz.