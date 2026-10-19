Aichi-Nagoya 2026: Özbekistan Para Judo Milli Takımı'ndan ilk günde 5 madalya

·6·Spor
Aichi-Nagoya 2026: Özbekistan Para Judo Milli Takımı'ndan ilk günde 5 madalya

Japonya'nın Aichi-Nagoya şehrinde devam eden Para Asya Oyunları'nın ilk gün müsabakaları, Özbekistan delegasyonu için gerçek bir madalya yağmuruyla başladı.

Para judo branşında tatamiye çıkan sporcularımız yüksek beceri ve tavizsiz bir irade sergileyerek milli takımımızın hanesine tek seferde 2 gümüş ve 3 bronz madalya eklediler.

Finale giden yol: İki gümüş madalya

Milli takımımızın liderleri, final müsabakalarına kadar güvenli bir performans sergileyerek podyumun ikinci basamağına yerleştiler:

  • Uljon Amriyeva'nın yeni zirvesi (J1 sınıfı, -60 kg): Kadınlar kategorisinde mücadele eden Amriyeva, tüm eleme turlarını başarıyla geçerek finalde Çinli Shi Yi Jie'ye karşı kıran kırana bir maç çıkardı ve delegasyonumuza değerli bir gümüş madalya kazandırdı;

  • Hangzhou sonucundan daha iyi: Belirtmek gerekir ki, Uljon Amriyeva 2022 Hangzhou Para Asya Oyunları'nda bronz madalya kazanmışken, bu kez sonucunu geliştirerek gümüş madalyanın sahibi oldu;

  • Kemran Nurillayev'den iradeli mücadele (J2 sınıfı, -70 kg): Erkekler kategorisinde Kemran Nurillayev tüm rakiplerini yenerek finale ulaştı. Altın madalya için yapılan maçta Kazakistanlı Ibragim Nurmakhanuli ile karşılaşan sporcumuz, sonunda gümüş madalyayı elde etti.

Bronz madalyalar: Podyumda sağlam bir yer

Ayrıca, repesaj ve bronz madalya maçlarında yüksek hazırlık seviyesi sergileyen üç para judocumuz daha milli takımın başarısına katkıda bulundu:

  • Bonu Babayeva (J1 sınıfı, -52 kg): Hafif sıklette mücadele eden Bonu, rakiplerine karşı aktif ataklar yaparak bronz madalyanın sahibi oldu;

  • Fotima Toirova (J1 sınıfı, -60 kg): Bu sıklette ülkemizin onurunu layıkıyla temsil eden bir diğer sporcumuz podyumun üçüncü basamağına çıktı;

  • Ibrohim Akbarov (J1 sınıfı, -70 kg): Erkekler arasındaki çetin mücadelelerde metanet gösteren Ibrohim, delegasyonumuzun hanesine bir bronz madalya daha yazdırdı.

Para judoda kazanılan bu 5 madalya, Aichi-Nagoya'da devam eden Para Asya Oyunları'nda Özbekistan milli takımının genel klasmandaki üst sıralarını sağlamlaştırmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Para Asya OyunlarıAichi-NagoyaÖzbekistan Milli TakımıPara JudoSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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