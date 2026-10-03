Güney Kore mağlup edildi: Judocularımız Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde devam eden 2026 Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu bir başarıya daha imza attı. Judo milli takımımız, karışık takım müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisine göre, sporcularımız üçüncülük için yapılan dramatik mücadelede kıtanın en güçlü takımlarından birini mağlup etti.

Podyum için şiddetli mücadele: 4:2'lik galibiyet

Karışık takım programı kapsamındaki bronz madalya mücadelesinde judocularımıza güçlü ve köklü Güney Kore milli takımı rakip oldu:

Tatamide üstünlük: Belirleyici tatami müsabakalarında Özbek judocular güçlü bir irade, parlak bir taktik ve yüksek teknik sergilediler.

Nihai skor: Şiddetli ve tavizsiz geçen serilerin sonunda sporcularımız Güney Kore üzerinde 4:2'lik skorla inandırıcı bir galibiyet elde ettiler.

Bu galibiyet sayesinde judo milli takımımız, Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları podyumunun üçüncü basamağına yükselerek Özbekistan delegasyonunun hanesine değerli bir bronz madalya yazdırdı.