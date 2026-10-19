Bobur Toshtemirov, Aichi-Nagoya'daki Para Asya Oyunları rekorunu kırarak şampiyon oldu

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde resmen başlayan Para Asya Oyunları'nın ilk gününde Özbekistan milli takımı hanesine tarihi bir sonuç yazdırdı.

Para bisiklet pisti erkekler 3 km bireysel takip yarışında ülkemizi temsil eden Bobur Toshtemirov tüm rakiplerini geride bırakarak podyumun en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Finaldeki kıyasıya yarış ve yeni rekor

Karar mücadelesi çekişmeli ve yüksek hızda geçti:

Koreli rakibe karşı zafer: Final müsabakasında sporcumuz Güney Kore temsilcisine karşı piste çıkarak mesafenin ilk turlarından itibaren inisiyatifi eline aldı;

3:41.263 saniyelik bitiş: Toshtemirov 3 kilometrelik mesafeyi 3 dakika 41,263 saniyede tamamlayarak rakibine hiçbir şans tanımadı;

Para Asya Oyunları rekoru: Kaydedilen bu etkileyici süre, Para Asya Oyunları tarihindeki yeni resmi rekor olarak yarışma kayıtlarına geçti.

Özbek para bisiklet sporunda yeni bir sayfa

Bobur Toshtemirov'un bu zaferi aynı anda iki tarihi öneme sahip oldu:

Para bisiklet sporundaki ilk altın: Bu, Özbekistan spor tarihinde Para Asya Oyunları'nın para bisiklet (pist) branşında kazanılan ilk altın madalya oldu;

Delegasyonumuzun ilk madalyası: Toshtemirov, Aichi-Nagoya'daki turnuvada Özbekistan spor delegasyonunun hanesine ilk madalyayı ve doğrudan en yüksek değerdeki altını kazandırdı.

Bisiklet pistindeki bu güçlü başlangıç, Para Asya Oyunları'na katılan diğer Özbek sporcular için de büyük bir motivasyon ve güven kaynağı oluyor.