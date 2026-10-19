Lolaxon Kodirova'dan yeni Asya rekoru: Japonya'daki Para Asya Oyunları'nda milli zafer

·4·Spor
Lolaxon Kodirova'dan yeni Asya rekoru: Japonya'daki Para Asya Oyunları'nda milli zafer

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde devam eden prestijli dördüncü Para Asya Oyunları'ndaki yüzme yarışları, Özbekistan heyeti için gerçek bir zafer ve rekorlarla dolu bir gün oldu.

Vatandaşlarımız iki farklı kategoride rakipsiz olduklarını kanıtlayarak milli takımımızın hanesine iki altın madalya ekledi ve yeni bir kıta rekoru kırdı.

Lolaxon Kodirova'dan tarihi sonuç ve yeni Asya rekoru

Kadınlar serbest stil yüzme yarışları izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı:

  • S5 sınıfında kıyasıya rekabet: 50 metre serbest stil finalinde Lolaxon Kodirova rakiplerine hiçbir şans tanımadı;

  • 37,88 saniyelik bitiş: Sporcumuz mesafeyi 37,88 saniyede tamamlayarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve şampiyonluğa ulaştı;

  • Yeni kıta rekoru: Bu derece sadece altın madalyayı değil, aynı zamanda Para Asya Oyunları ve tüm Asya ölçeğinde yeni bir resmi rekoru da tescilleyerek yarışma tarihine altın harflerle kazındı.

Lolaxon Kodirova'dan yeni Asya rekoru: Japonya'daki Para Asya Oyunları'nda milli zafer

Yegor Bolotov'dan bir altın madalya daha

Erkekler kategorisinde de Özbekistan temsilcisi iddiasını ortaya koydu:

  • S13 sınıfında 100 metre mesafesi: Görme engelli sporcular klasmanında start alan dünya şampiyonu Yegor Bolotov, yarış boyunca tam bir üstünlük kurdu;

  • 52,90 saniyelik derece: Bolotov bitişe 52,90 saniye derecesiyle ulaşarak en yakın takipçilerini geride bıraktı ve yarışmanın en büyük ödülünü kazandı;

  • Paralimpik yolunda bir adım: Bu sonuç, Özbek para yüzme okulunun uluslararası arenadaki yüksek prestijini bir kez daha kanıtladı.

Aichi-Nagoya'daki havuz kulvarlarında elde edilen bu üst üste altın madalyalar, Özbekistan milli takımının genel madalya tablosundaki yerini önemli ölçüde yükseltti.

Aichi-NagoyaPara Asya OyunlarıLolaxon KodirovaYegor BolotovYüzme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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