Aichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldı

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Aichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldı

Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu için verimli bir gün daha sona erdi. 30 Eylül'de yapılan müsabakalarda sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Günün en parlak sonuçları judo ve güreşte kaydedildi. Sita Qadamboyeva ve Aytjan Xalmaxanov Asya Oyunları şampiyonluğunu kazanırken, iki sporcumuz gümüş, beş sporcumuz ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

İki sporcu — Asya Oyunları şampiyonu

30 Eylül'de Özbekistan delegasyonunun hanesine iki altın madalya eklendi.

Sita Qadamboyeva judo müsabakalarında kendi sıkletindeki tüm rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükseldi ve final maçını kazanarak Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Güreşte ise Aytjan Xalmaxanov Özbekistan'a bir altın madalya daha kazandırdı. Final mücadelesinde başarılı bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaştı.

İki altın madalya, Özbekistan delegasyonu için 30 Eylül programının en önemli sonuçları oldu.

İki gümüş madalya da eklendi

Gün boyunca iki sporcumuz daha finale kadar yükseldi ancak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Judo branşında Abdurahim Nutfulloyev kendi sıkletinde başarılı bir performans sergileyerek finale çıktı. Finaldeki mağlubiyetin ardından Asya Oyunları gümüş madalyasının sahibi oldu.

Güreşte ise Rafael Sitsuashvili madalya kazananlar arasına girdi. O da turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Boksörler üç bronz aldı

Özbek boksörler de 30 Eylül'de delegasyonun madalya koleksiyonuna önemli katkıda bulundu.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova ve Shavkatjon Boltayev kendi sıkletlerinde bronz madalya kazandılar.

Onların sonuçları, Özbek boksu için Asya Oyunları'ndaki yeni başarılar olarak kaydedildi.

Judo ve güreşten birer bronz daha

Boksörlerin yanı sıra judo ve güreşte de Özbek temsilciler podyuma çıktı.

Samariddin Qo‘chqorov judo müsabakalarında bronz madalya maçını kazanarak üçüncü oldu.

Güreşte ise Jalgasbay Berdimuratov bronz madalya mücadelesinde başarılı olarak Özbekistan delegasyonuna bir madalya daha kazandırdı.

30 Eylül'de Özbekistan'ın madalya kazananları

Madalya

Sporcu

Branş

Altın

Sita Qadamboyeva

Judo

Altın

Aytjan Xalmaxanov

Güreş

Gümüş

Abdurahim Nutfulloyev

Judo

Gümüş

Rafael Sitsuashvili

Güreş

Bronz

Feruza Kazakova

Boks

Bronz

Sitora Turdibekova

Boks

Bronz

Shavkatjon Boltayev

Boks

Bronz

Samariddin Qo‘chqorov

Judo

Bronz

Jalgasbay Berdimuratov

Güreş

Bir günde 9 madalya

Böylece 30 Eylül'de Özbekistan spor delegasyonu 9 madalya — 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz kazandı.

Günün sonuçlarında özellikle judo, güreş ve boks temsilcilerinin katkısı büyük oldu. İki şampiyonluk, iki final ve beş bronz madalya, Özbek sporcuların Aichi-Nagoya'da yüksek başarılar için mücadeleye devam ettiğini gösterdi.

Asya Oyunları'nda daha birçok müsabaka var. Bu da Özbekistan delegasyonunun madalya sayısını artırma fırsatlarının devam ettiği anlamına geliyor.

Asya OyunlarıSita QadamboyevaAytjan XalmaxanovJudoÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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