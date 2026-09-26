Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı: Bir sonraki gümüş madalya kime gitti?

Japonya'nın Aichi-Nagoya şehrinde devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti, madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kano karışık çiftler kategorisinde yarışan Vladlen Denisov ve Nilufar Zokirova ikilisi, finişe ikinci sırada ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuç, Özbekistan heyetinin Aichi-Nagoya-2026'daki toplam madalya sayısını 34'e çıkardı.

Denisov ve Zokirova — karışık kategoride gümüş madalya sahibi

Kano karışık çiftler kategorisinde Özbekistan'ı Vladlen Denisov ve Nilufar Zokirova temsil etti.

Özbek ikili, yarış boyunca başarılı bir performans sergileyerek finiş çizgisini ikinci sırada geçti.

Böylece Denisov ve Zokirova, Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Vladlen Denisov + Nilufar Zokirova — Aichi-Nagoya-2026 karışık kategorisi gümüş madalya sahipleri.

Elde ettikleri sonuç, Özbekistan heyetine bir madalya daha kazandırdı ve toplam sayıyı 34'e yükseltti.

Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı

Denisov ve Zokirova'nın gümüş madalyası, Özbekistan için Aichi-Nagoya-2026'daki 17. gümüş madalya oldu.

Şu an heyetin hesabında:

8 altın madalya;

17 gümüş madalya;

9 bronz madalya bulunuyor.

Toplam — 34 madalya.

Gümüş madalya sayısının 17'ye ulaşması, Özbek sporcuların turnuvada sadece şampiyonluk için değil, aynı zamanda podyum için de istikrarlı bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor.

Aichi-Nagoya'da madalya sayısı artmaya devam ediyor

Özbekistan heyeti için Asya Oyunları'nın bu günü, birçok önemli sonuçla akıllarda kalıyor.

Daha önce kano tek erkekler 500 metre kategorisinde Shahriyor Mahkamov finişe birinci sırada ulaşarak Özbekistan'a altın madalya kazandırmıştı.

Ayrıca Arina Tanatmisheva, 500 metre tek kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Bu, sporcunun Aichi-Nagoya'daki ikinci gümüş madalyası oldu.

Şimdi ise Vladlen Denisov ve Nilufar Zokirova ikilisi, Özbekistan heyetinin madalya koleksiyonuna bir gümüş daha ekledi.

Önümüzde daha fazla madalya mücadelesi var

Aichi-Nagoya şehrinin ev sahipliği yaptığı Asya Oyunları devam ediyor. Bu da Özbek sporcular için yeni başlangıçlar ve madalya mücadelelerinin önümüzde olduğu anlamına geliyor.

34 madalya — 8 altın, 17 gümüş ve 9 bronz — Özbekistan heyetinin turnuvadaki mevcut durumunu yansıtıyor.

Aichi-Nagoya'daki sonraki yarışlar bu sayıları daha da değiştirebilir.