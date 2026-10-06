Özbekistan 70 madalya kazandı: Sporculara ne kadar ödül verilecek?

·3·Spor
Özbekistan 70 madalya kazandı: Sporculara ne kadar ödül verilecek?

Özbekistan spor delegasyonu, Japonya'da düzenlenen Aichi–Nagoya–2026 Asya Oyunları'nı 70 madalya ile tamamladı. Milli takımın hesabında 21 altın, 25 gümüş ve 24 bronz madalya bulunuyor. Bu sonuç Özbekistan'ın madalya sıralamasında Asya'da beşinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Önemli olan şu ki, müsabakalar devam ederken Asya ve Para Asya Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve antrenörleri için para ödülleri artırıldı.

Bu nedenle Aichi–Nagoya'da kazanılan 70 madalya ışığında yeni bir soru ortaya çıkıyor: yeni ödül oranlarına göre Özbek sporculara ve antrenörlere ne kadar ödeme yapılabilir?

Altın madalya için 25 bin dolar

Cumhurbaşkanının 21 Eylül tarihli PQ-347 sayılı kararı uyarınca, Asya ve Para Asya Oyunları'nın kazananları ve madalya sahipleri için para ödülleri artırıldı.

Yeni düzenlemeye göre sporculara:

  • altın madalya — 25 bin dolar;

  • gümüş madalya — 12,5 bin dolar;

  • bronz madalya — 6 250 dolar

tutarında ödül belirlendi.

Antrenörler için de ayrı bir teşvik sistemi öngörülmüştür:

  • altın madalya için — 10 bin dolar;

  • gümüş madalya için — 5 bin dolar;

  • bronz madalya için — 2 500 dolar.

Karar 23 Eylül'den itibaren yürürlüğe girdi.

Böylece Aichi–Nagoya'da madalya kazanan sporcuların, yarışmalar başladıktan sonra yürürlüğe giren yeni oranlara göre teşvik edilmesi bekleniyor.

21 altın madalyanın tahmini tutarı ne kadar?

Özbekistan'ın hesabındaki 21 altın madalyanın her biri için şartlı olarak bir sporcu ve bir antrenör olduğunu varsayarsak, bir altın madalya için toplam 35 bin dolar düşmektedir.

21 altın madalya için:

21 × 35 000 = 735 000 dolar.

Yani, şartlı hesaplamada altın madalyalar için sporculara ve antrenörlere 735 bin dolar düşmektedir.

Burada sporcunun ödülü 525 bin dolar, antrenörlerinki ise 210 bin doları oluşturmaktadır.

25 gümüş için — 437,5 bin dolar

Gümüş madalya için sporcuya 12,5 bin, antrenöre ise 5 bin dolar belirlenmiştir.

Böylece, bir gümüş madalya için şartlı toplam ödül:

12 500 + 5 000 = 17 500 dolar.

Özbekistan'ın 25 gümüş madalya kazandığını hesaba katarsak:

25 × 17 500 = 437 500 dolar.

Yani, gümüş madalyalar için şartlı hesaplamada 437,5 bin dolar tutar çıkmaktadır.

24 bronz için ne kadar?

Bronz madalya için sporcuya 6 250 dolar, antrenöre 2 500 dolar ödenmesi belirlenmiştir.

Bir bronz madalya için:

6 250 + 2 500 = 8 750 dolar.

24 bronz için ise:

24 × 8 750 = 210 000 dolar.

Böylece bronz madalyalar için şartlı hesaplama 210 bin dolartutarını oluşturmaktadır.

Toplam 1 milyon 382,5 bin dolar

Şimdi üç madalya türü için hesaplamayı birleştirelim:

Madalya

Sayı

Sporcu + antrenör için şartlı toplam

Altın

21 adet

$735 000

Gümüş

25 adet

$437 500

Bronz

24 adet

$210 000

Toplam

70 adet

$1 382 500

Ayrıca, her madalyanın bir sporcuya ve bir antrenöre ait olduğu şartlı yaklaşımına dayanarak 70 madalya için toplam 1 milyon 382,5 bin dolar ortaya çıkmaktadır.

Ancak bu rakamı, Özbekistan delegasyonuna ödenecek kesin nihai ödül olarak kabul etmek doğru değildir.

Gerçek tutar neden farklı olabilir?

Nedeni, Aichi–Nagoya'daki tüm madalyaların bireysel yarışmalarda kazanılmamış olmasıdır.

Bazı spor dallarında madalya için birden fazla sporcu takım halinde yarışır. Çiftler ve takım müsabakalarında da bir madalya birden fazla sporcuya ait olabilir.

Ayrıca antrenörlere ödül ödeme düzeni, her madalya için otomatik olarak bir antrenöre aynı tutarın hesaplanacağı anlamına gelmez.

Bu nedenle 1,3825 milyon dolarlık hesap — sadece madalya sayısı ve belirlenen yeni oranlara dayalı şartlı aritmetik bir hesaptır.

Gerçek ödeme miktarı spor dalına, madalya sahiplerinin sayısına ve ödüllendirme düzenine göre değişebilir.

Özbekistan Aichi–Nagoya'yı nasıl bir sonuçla tamamladı?

Buna rağmen, 70 madalya Özbekistan delegasyonu için önemli bir sonuç oldu.

Milli sporcular Japonya'daki Asya Oyunları'nda 21 altın, 25 gümüş ve 24 bronz madalyası kazandı.

En önemlisi, Özbekistan genel takım sıralamasında beşinci sırayı aldı.

Bu sonuç sadece madalya sayısı ile değil, aynı zamanda yüksek sıralar için mücadelede Özbek sporunun Asya kıtasındaki rekabet gücünü bir kez daha gösterdi.

Yeni ödül oranları ise bu sonucun finansal teşvik yönünü de önemli ölçüde artırdı.

Aichi–Nagoya–2026 tarihinde kalacak olan 70 madalya artık sadece sporcuların zaferleriyle değil, onlar için belirlenen yeni ödüllerle de önemli olacaktır. Ancak nihai ödeme miktarını belirlerken madalyaların tekli, çiftli veya takım halinde kazanıldığı mutlaka dikkate alınacaktır.

Aichi–Nagoya 2026Özbekistan Spor DelegasyonuAsya OyunlarıÖdül OranlarıSpor Ekonomisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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