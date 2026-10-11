10 kişi kalan Tottenham son saniyelerde Manchester United'ı galibiyetten etti

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan dev karşılaşma, taraftarlara gerçek bir dramatik final sundu. Puan durumunda zor günler geçiren iki köklü kulüp — Manchester Unitedile Tottenham arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın kaderi belirlenmiş gibi görünürken ve "Spurs" sahada 10 kişi kalmışken, Dominik Solanke'nin uzatma dakikalarında attığı gol "Old Trafford" tribünlerini şoke etti.

Maçın kroniği: Mbeumo'nun golü, kırmızı kart ve Solanke'den "soğuk duş"

İlk yarı dengeli ve golsüz geçerken, maçın kaderini belirleyen olaylar son 20 dakikaya sığdı:

Mbeumo'nun vuruşu (73. dakika): Ev sahibinin baskısı 73. dakikada sonuç verdi; Kamerunlu forvet Bryan Mbeumo rakip fileleri havalandırarak Mancunian ekibini öne geçirdi.

Bentancur'un oyundan atılması (78. dakika): Sadece beş dakika sonra konuk ekibin işi daha da zorlaştı. Oyuna sonradan giren Rodrigo Bentancur, yaptığı sert müdahale nedeniyle hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Solanke'den geri dönüş (90+2. dakika): 10 kişi mücadele eden Tottenham son bir hücuma çıktı ve uzatma dakikalarında merkez forvet Dominik Solanke, Mancunian ekibinin kalesini bularak takımını mutlak bir mağlubiyetten kurtardı.

Puan durumundaki vaziyet

Bu beraberlik her iki takımın da krizden tamamen çıkması için yeterli olmadı:

Manchester United: Alınan bir puanla puanını 6'ya yükseltti ancak Premier Lig tablosunun alt sıralarında, 12. sırada kalmaya devam ediyor.

Tottenham: İradeli beraberlik sayesinde puanını 3'e çıkardı, ligde 18. sıraya yükseldi ve tehlikeli bölgeden çıkma mücadelesini sürdürüyor.

Maç raporu ve kadrolar

Premier Lig, 6. Hafta Manchester United — Tottenham 1:1 Goller: Mbeumo (73) — Solanke (90+2).

Manchester United: Lammens, Maguire, Martinez, Yoro (Dalot, 59), Amad (Zirkzee, 59), Shaw, Tielemans (Baleba, 59), Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie (van de Ven, 74), Gallagher (Maddison, 74), Gray, Bergvall (Bentancur, 66), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmoush, 66).

Sarı Kartlar: Shaw (80), Fernandes (84), Martinez (87) — Gallagher (4), van Hecke (79).

Kırmızı Kart: Bentancur (78).

Manchester United galibiyeti elinden kaçırıp taraftarı önünde puan kaybederken, "Spurs" eksik kalmasına rağmen gösterdiği dirençle zorlu deplasmandan önemli bir puan çıkardı.