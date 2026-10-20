“Irkçılığa yer yok”: Neden 5 kulüp temsilcisi sembolik eylemi reddetti?

·6·Spor
“Irkçılığa yer yok”: Neden 5 kulüp temsilcisi sembolik eylemi reddetti?

İngiltere Premier Lig'de haftalık maçlar kapsamında geleneksel olarak düzenlenen “Irkçılığa yer yok” (No Room for Racism) kampanyası, kamuoyunun dikkatini çeken beklenmedik durumlarla akıllarda kaldı.

Müsabaka yönetmeliğine göre futbolcuların sahaya çıktıklarında diz çökerek ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı dayanışma sembolü göstermeleri gerekiyordu. Ancak Premier Lig'in beş farklı kulübünde forma giyen 6 futbolcu bu eylemi açıkça reddetti.

Diz çökmeyi reddeden 6 futbolcu kim?

Karşı çıkan futbolcuların listesi bir dizi tanınmış ismi içeriyor:

  • “Manchester City”: Marc Guéhi;

  • “Bournemouth”: Tyler Adams ve Ryan;

  • “Leeds United”: Dominic Calvert-Lewin;

  • “Ipswich Town”: Issa Diop;

  • “Everton”: Ainsley Maitland-Niles.

Hepsi diz çökmese de sahada ayakta durup alkışlayarak mücadele fikrini desteklediklerini belirttiler.

“Bu sadece futbolun sorunu değil”: Marc Guéhi'den çarpıcı yorum

“Manchester City” savunma oyuncusu Marc Guéhi, bu pozisyonunu detaylandırarak kampanyanın mevcut halinin beklenen sonucu vermediğine işaret etti. BBC'ye verdiği demeç büyük tartışmalara yol açtı:

  • İlk tepki: “Uzun süredir diz çökmüyorum. Bu eylemin aslında ne anlama geldiğini göstermek için her zaman alkışlıyorum;

  • Sorunun derinliği: Ancak bence bu sadece futbol sahalarıyla ilgili bir sorun değil, toplumun çok daha geniş bir meselesi. Futbol ise insanlara doğru mesajı iletmede sadece umut veren bir araçtır;

  • Format değişikliği gerekliliği: Bu kampanya fikrinin hala önemini koruması elbette iyi. Ancak bundan çok daha fazlasını, pratik işler yapabiliriz. Bence gelecekte bu kampanyanın tam olarak nasıl devam ettirilmesi gerektiğini ciddi şekilde yeniden değerlendirmenin zamanı geldi” diyerek sözlerini tamamladı.

Sembolik eylemlerden pratik önlemlere

Premier Lig'de birkaç yıldır devam eden diz çökme geleneğine birçok sporcu ve uzman sadece “göz boyama” veya formalite olarak bakıyor.

Futbol yıldızlarının bu tür eylemleri, ırkçılıkla mücadelede sürekli tekrarlanan jestlerden ziyade gerçek yasal önlemlere ve etkili tanıtım çalışmalarına geçme vaktinin geldiğini gösteriyor.

No Room for RacismPremier LeagueMarc GuéhiDiz ÇökmeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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