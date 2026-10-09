Mourinho'dan Manchester City'nin finansal cezası hakkında şok açıklama

·11·Spor
Mourinho'dan Manchester City'nin finansal cezası hakkında şok açıklama

İngiltere Premier Lig'de finansal fair-play kurallarını ihlal etmekle suçlanan Manchester Cityetrafındaki tartışmalar dünya futbol elitinin odak noktasında kalmaya devam ediyor. Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İngiltere'deki bu uzayıp giden hukuki süreçler ve olası yaptırımlar hakkında kendine has ironik bir yorumda bulundu.

İtalya'nın ünlü Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda Portekizli teknik adam, mahkeme ve temyiz süreçlerinin o kadar uzun sürebileceğini, nihai ceza kararı açıklanana kadar bir insanın ömrünün tükenebileceğini açıkça tiye aldı.

«Bu durumda sadece gülünür»: Mourinho'nun ironik çıkışı

José Mourinho, modern futboldaki en rezonanslı finansal dava sürecini ciddiye almanın zor olduğunu belirtti:

  • İğneleyici yaklaşım: «Böyle bir durumda sadece gülünür. Sanırım sonunda ne olacağını hepimiz bekliyoruz» diyerek tepkisini dile getirdi;

  • Yaş ve mahkeme süreleri: «Ancak 60 yaşını geçtiğimi düşünürsek, bu davada nihai karar verilene kadar hayatta kalabilmem için gerçekten şanslı olmam gerekecek»;

  • Bürokrasi eleştirisi: Mourinho, İngiliz futbolundaki ve uluslararası spor mahkemelerindeki bürokrasiyi ve gecikmeleri sert bir dille eleştirdi.

Bitmek bilmeyen temyiz zinciri

«The Special One» lakaplı deneyimli teknik adam, hukuki mücadelenin gelecekteki senaryosunu açıkça tasvir etti:

  • Uzun süreli süreç: «Önce bir karar verilecek, sonra kulüp tarafından temyize gidilecek...»;

  • «80 yaşına gelirim»: «Tüm bu süreçler sona erene kadar 80 yaşına gelirim herhalde» diyerek, City'nin savunma mekanizmalarının davanın sonuçlanmasını yıllarca erteleyebileceğine işaret etti.

Premier Lig'deki tarihi dava ve olası sonuçlar

«Manchester City» hakkındaki suçlamalar İngiliz futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir boyutta:

  • Suçlamaların kapsamı: Kulüp, finansal gelirleri yapay olarak artırmak, harcamaları gizlemek ve Premier Lig kurallarını sistematik olarak ihlal etmekle suçlanıyor;

  • Ağır yaptırım tehdidi: Şu ana kadar tartışılan olası cezalar arasında takımın alt lige düşürülmesi, rekor puan silme cezaları ve hatta geçmişte kazanılan şampiyonlukların iptali gibi sert önlemler bulunuyor;

  • Temyiz mücadelesi: «City» yönetimi, her türlü suçlama kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) kadar giderek pozisyonunu sonuna kadar savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Mourinho'nun bu açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve İngiliz futbolundaki finansal disiplin sisteminin ne kadar yavaş ve karmaşık işlediğini bir kez daha gündeme getirdi.

Manchester CityJosé MourinhoPremier LigFinansal Fair-PlayFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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