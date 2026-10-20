City Premier Ligadan ihraç mı ediliyor? Futbol muhabiri şok edici detayları açıkladı

İngiliz futbol tarihinin en sansasyonel ve kapsamlı soruşturmalarından biri olarak kabul edilen Manchester Citydavasıyla ilgili yeni ve ciddi detaylar ortaya çıktı. Ünlü futbol muhabiri ve gazeteci Oliver Holt tarafından belirtildiği üzere, "City" sezon sonunda resmen Premier Lig'den (EPL) ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya.Finansal kuralları ihlal etmekle suçlanan kulübe karşı Premier Lig yönetimi, beklenenden çok daha hızlı ve sert bir karar almaya hazırlanıyor.

İtiraz beklenmiyor: Ceza neden erken açıklanacak?

Muhabir Oliver Holt'un verdiği bilgilere göre, lig yönetimi konuyu daha fazla uzatmak istemiyor:

Ocak ayına kadar karar beklenmiyor:

Kulüp tarafından yapılacak itiraz süreci uzun zaman alacak ve nihai sonucun Ocak ayından önce çıkmayacağı kesin; Ligin kararlı duruşu:

EPL yetkilileri, yapay belirsizlikleri önlemek amacıyla Manchester City tarafının itiraz süreci tamamlanmadan ceza tedbirlerini daha erken açıklamayı planlıyor;Sezonun kaderi:

Böyle bir kararın alınması durumunda kulüp, mevcut şampiyonada çok zor bir duruma düşecek. Rekor puan silme cezası ve Championship'e düşme tehlikesi

Holt, kulübe uygulanabilecek temel ceza mekanizmalarının şunlar olabileceğini belirtiyor:

EPL'de tutunamayacak bir ceza:

Manchester City kulübünden o kadar yüksek miktarda puan silinmesi bekleniyor ki, takımın kalan tüm maçlardaki başarısı bile onları Premier Lig'de tutmaya yetmeyecek;Çifte darbe — gelecek sezon da puan silme:

Kısıtlamaların sadece EPL ile sınırlı kalmayıp, kulübün Championship'te (ikinci lig) mücadele edeceği bir sonraki sezona da yansıtılması, yani takımın yeni lige de eksi puanlarla başlaması muhtemel; League 2 tahmini reddedildi:

Gazeteci, daha önce yayılan City'nin İngiltere'nin dördüncü ligi olan League 2'ye gönderileceği yönündeki söylentileri yalanlayarak, kulübün ikinci ligden aşağı düşürülmeyeceğini vurguladı. 115 suçlama ve resmi karar beklentisi

Hatırlatalım, Manchester City kulübüne finansal fair-play ve lig yönetmeliğini ihlal etmekle ilgili toplam

115 suçlama yöneltilmiş durumda. Şimdilik kulübün alt lige düşürülmesi ve kesin ceza süreleri konusunda bağımsız komisyon ile EPL tarafından nihai bir resmi hüküm açıklanmadı. Ancak muhabirlerin verdiği bu bilgiler, dev kulübün geleceğinin ciddi tehlike altında olduğunu gösteriyor.

Hozircha klubning quyi divizionga tushirilishi va aniq jazo muddatlari bo‘yicha mustaqil komissiya va APL tomonidan yakuniy rasmiy hukm e’lon qilinmagan. Biroq insayderlarning bergan ushbu ma’lumotlari grand klubning kelajagi jiddiy xavf ostida ekanini ko‘rsatmoqda.