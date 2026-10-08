Abdukodir Husanov Premier Ligada eski Sovyet coğrafyasının en değerli futbolcusu oldu

Uluslararası transfer piyasasını değerlendirme konusunda uzmanlaşmış saygın Transfermarkt portalı, İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen eski Sovyet ülkeleri futbolcularının piyasa değerlerini güncelledi. Özbekistan milli takımı ve Manchester Citykulübünün merkez savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, Premier Lig'de oynayan BDT ve eski Sovyet ülkeleri temsilcileri arasında en değerli oyuncu statüsünü pekiştirdi.

Analistler ve uzmanlar, 22 yaşındaki yetenekli savunma oyuncusunun transfer değerini 50 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakam sadece Özbekistan değil, tüm Orta Asya futbol tarihinin mutlak rekoru olarak kabul ediliyor.

En yakın takipçisiyle 18 milyon Euro'luk büyük fark

Transfermarkt sıralaması, Husanov'un yaşıtları ve rakiplerinden önemli ölçüde öne geçtiğini gösterdi:

İkinci sıra: Listede ikinci sırayı Brentford orta saha oyuncusu Ukraynalı Yegor Yarmolyuk aldı. Değeri 32 milyon Euro olarak değerlendirildi; Husanov ile arasındaki fark tam 18 milyon Euro'yu buluyor.

İlk üçü tamamlayan yıldız: İlk üçe Liverpool kalecisi, Gürcü yetenekli file bekçisi Giorgi Mamardashvili girdi; piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterildi.

Ukraynalı temsilciler: Sıralamanın 4. basamağında Everton kanat savunma oyuncusu Vitaliy Mykolenko (25 milyon Euro), 5. basamağında ise Tottenham'a transfer olan Mykhailo Mudryk (15 milyon Euro) yer aldı.

Premier Lig'deki eski Sovyet coğrafyasının en değerli 5 futbolcusu:

Abdukodir Husanov (Manchester City, Özbekistan) — 50 milyon Euro; Yegor Yarmolyuk (Brentford, Ukrayna) — 32 milyon Euro; Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Gürcistan) — 28 milyon Euro; Vitaliy Mykolenko (Everton, Ukrayna) — 25 milyon Euro; Mykhailo Mudryk (Tottenham, Ukrayna) — 15 milyon Euro.

Husanov'un Manchester'daki kariyeri ve mevcut sezon istatistikleri

Abdukodir Husanov'un değerinin kısa sürede hızla artması, İngiliz devindeki güven veren oyunuyla açıklanıyor:

40 milyonluk transfer: 2025 yılının Ocak ayında Fransa'nın Lens kulübünden 40 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye katılan savunma oyuncusu, ilk sezonunda FA Cup ve Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Mevcut sezondaki süreleri: 2026/2027 sezonunda vatandaşımız, Pep Guardiola yönetiminde tüm kulvarlarda 6 maçta forma giydi ve toplam 391 dakika sahada kalarak hanesine bir sarı kart yazdırdı.

Savunma oyuncusunun bu hızlı yükselişi, onu sadece İngiliz futbolunun en gelecek vaat eden savunmacıları arasına sokmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya sahalarında Özbek futbolunun itibarını yeni bir seviyeye taşıyor.