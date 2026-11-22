İtalya Ligi'nin 12. haftasında Roma, deplasmanda Parma'ya 5 gol atarak 5:1 skoruyla farklı bir galibiyet elde etti. Ennio Tardini stadyumunda oynanan karşılaşmada Romalıların golcüsü Malen poker yaptı.

Maçta skor 39. dakikada Malen'in şık vuruşuyla açıldı. İkinci yarının başında Elpege (54') durumu eşitlese de, sonraki dakikalar Roma'nın üstünlüğüyle geçti: Malen üç kez daha (68', 77', 90') rakip fileleri havalandırdı, bu arada Mora (71') da skora katkıda bulundu.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyetin ardından Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma puanını 30'a yükselterek Serie A puan durumunda 2. sıraya yerleşti ve lider Lazio'yu (32 puan) takibini sürdürdü. Parma ise 8 puanla 17. sırada kaldı.