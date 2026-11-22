Maç sonucu, mücadelenin ne kadar zorlu geçtiğini yansıtmıyor. Parma galibiyeti çok istedi ve iyi bir form grafiği yakalamıştı. Oyuna iyi başladılar, sonra maçın seyri değişti. Karşılaşma oldukça çekişmeli geçti, skor ise bunu göstermiyor» dedi teknik adam.

«Çok memnunum. Oyuncular milli takımlara gidip kulübe son dakikalarda döndüklerinde her zaman bir belirsizlik yaşanır. Kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyordu.

İlk bakışta 5-1'lik sonuç Roma'nın mutlak üstünlüğünü gösteriyor. Ancak Gasperini'ye göre maç beklenenden çok daha zorlu geçti.

21 Kasım'da oynanan Parma - Roma karşılaşması konuk ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi. Donyell Malen rakip fileleri dört kez havalandırarak maçın kahramanı oldu. Mario Hermoso da tabelaya adını yazdıran isimlerdendi. Ev sahibinin tek golü ise Almqvist'ten geldi.

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, İtalya Serie A'nın 12. haftasında Parma karşısında alınan farklı galibiyetin (5-1) ardından takımının performansını değerlendirdi. Romalılar adına Donyell Malen dört gol atarak yıldızlaşsa da, deneyimli teknik adam skorun maçın gerçek görüntüsünü tam olarak yansıtmadığını belirtti.

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Gerçekten de milli maç aralarından sonra oyuncuların kulüplerine dönüp kısa sürede lig maçına hazırlanmaları teknik direktörler için ayrı bir zorluk. Gasperini de takımından önceki maçlardaki istikrarı korumasını beklediğini kaydetti.

«Zorluklarıaşacak iradeye sahibiz»

Roma hocası, futbolda takım oyununun yanı sıra bireysel yeteneklerin de önemli bir rol oynadığını belirtti. Ona göre takım sürekli kendini geliştirmeli ve beklenmedik durumlarda bile doğru tepkiyi vermelidir.

«Futbolda pek çok unsur var: bazıları takım, bazıları bireysel. Gelişmeyi asla bırakmazsınız. Üstünlüğümüzü pekiştirmeye çalışırken komik bir gol yedik. Takımımız buna iyi tepki verdi, bu sevindirici.

Gol atabileceğimize inanıyoruz. Zorluklarla karşılaştığımızda bile onları aşmak ve ileriye bakmak için her zaman yeterli iradeye sahibiz» ifadelerini kullandı DAZN'a verdiği demeçte.

Malen'in dört golü Roma'nın galibiyetini süsledi

Maçın en parlak ismi Donyell Malen oldu. Hollandalı forvet, Parma kalesini dört kez bularak poker yaptı. Mario Hermoso ise Romalıların farklı galibiyetine bir gol daha ekledi.

Sonuç olarak Roma deplasmanda 5-1 kazanarak kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak Gasperini için bu sonuçtan daha önemlisi, takımın zor anlarda pes etmemesi ve maç boyunca mücadeleyi sürdürmeye hazır olmasıydı.