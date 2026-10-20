11 maç 11 gol: Mbappé, Real Madrid'deki parıltısı ve acı verici düşüşler hakkında açık konuştu

·38·Spor
11 maç 11 gol: Mbappé, Real Madrid'deki parıltısı ve acı verici düşüşler hakkında açık konuştu

Madrid'in Real Madrid kulübü ve Fransa millî takımı forveti Kylian Mbappé büyük futboldaki uzun kariyeri, kişisel deneyimleri ve felsefesi hakkında açık konuştu.

Dünyanın en parlak futbol yıldızlarından biri, prestijli Onze Mondial dergisine verdiği röportajda, katettiği yolu en yüksek puanla değerlendirerek taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti.

“10 üzerinden 10!”: Mbappé neden böyle bir puan verdi?

Fransız yıldız, kariyerini değerlendirirken kuru rakamların değil, kazanılan paha biçilmez deneyimlerin ön planda olduğunu vurguladı:

  • Maksimum puan: “Kariyerimi nasıl değerlendiriyorum? 10 üzerinden 10! Gerçekten büyük başarılar ve acı verici mağlubiyetlerle dolu bir yolculuk oldu;

  • Kupalar en önemlisi değil: Kariyerimde kazandığım kupalar da, kaybettiklerim de yeterince var. Çoğu kişi bunu en önemli şey olarak görüyor ancak goller ve kupalar benim için hayattaki temel amaç değil;

  • Sıkıcı olmayan 11 yıl: Futboldaki 10-11 yıllık kariyerim boyunca tek bir sıkıcı sezon bile geçirmedim. Hiçbir şeyi asla hafife almadım. Büyük yükselişler ve acı verici düşüşler oldu ama her deneyimi sonuna kadar hissederek elimden gelenin en iyisini yaptım,” dedi Fransız forvet.

Madrid'de fantastik başlangıç ve Ballon d'Or beklentisi

Bu sezon 27 yaşındaki forvet, “kraliyet kulübü” formasıyla harika bir form grafiği sergileyerek gerçek bir lidere dönüştü:

  • Sezondaki fenomen istatistikler: Kylian, Real Madrid formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 11 gol atmayı ve 2 asist yapmayı başardı;

  • Ballon d'Or'un ana adayı: Sergilediği üretken oyun nedeniyle Mbappé, 26 Ekim'de düzenlenecek prestijli ödül töreninde yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için ana adaylardan biri olarak görülüyor.

Mbappé'nin bu cesur düşünceleri ve sahadaki özgüvenli hareketleri, onun sadece dünyanın en iyi golcüsü değil, aynı zamanda zihinsel olarak mutlak olgunluk dönemine girmiş bir lider olduğunu kanıtlıyor.

Kylian MbappéReal MadridBallon d'OrFransa Millî TakımıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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