Tarihi ve şiddetli bir galibiyet: İtalya, sahasında Fransa'yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta kapsamındaki en merkezi ve çekişmeli maçlardan biri Apenin Yarımadası'nda oynandı. Kendi sahasında Fransa milli takımını ağırlayan İtalya taraftarların beklediği şiddetli maçta rakibini 3:1 skorla mağlup ederek gruptaki liderlik konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Fransa'nın hızlı golü ve İtalyanların güçlü geri dönüşü

Karşılaşmaya konuk ekip aktif başladı ve genç yetenek Michael Olise 10. dakikada skoru açtı (0:1). Bu durum Fransızlara psikolojik üstünlük sağlamış gibi görünüyordu.

Ancak İtalyanlar bu darbeden sonra hızla toparlandı ve ataklarını sıklaştırdı:

26. dakika: Francesco Esposito rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak dengeyi sağladı (1:1).

63. dakika: İkinci yarıda oyuna giren orta saha oyuncusu Davide Frattesi, fırsatı iyi değerlendirerek İtalya'yı öne geçirdi (2:1).

75. dakika: Yine Frattesi penaltıdan bir gol daha atarak maçın kaderini neredeyse belirledi — duble (3:1).

Maç istatistikleri ve detaylar Bilgiler Maç sonucu İtalya — Fransa 3:1 Goller Francesco Esposito (26), Davide Frattesi (63, 75 penaltı) — Michael Olise (10) Turnuvadaki durum İtalya 13 puanla 1. sırada, Fransa ise 2. basamakta Kartlar F. Esposito (39), Bastoni (71) — Jacquet (13)

İlk 11'ler

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Michael Kayode, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaghi (Federico Dimarco, 62), Giorgio Scalvini, Sandro Tonali, Davide Frattesi (Moussa Doumbia, 73), Francesco Esposito (Antonio Vergara, 62), Pio Esposito.

Fransa: Mike Maignan, Ethan Jacquet, Dayot Upamecano, Bradley Barcola (Noah Croupi, 77), Malo Gusto (Sael Kumbedi, 76), Da Cunha, Desire Doue (Mayulu, 77), Michael Olise, Adrien Rabiot, Adrien Truffert (Souleymane Diouf, 77), Rayan Cherki (Eduardo Camavinga, 82).

Böylece bu galibiyetin ardından İtalyanlar puanlarını artırarak grupta daha güvenli bir şekilde birinci sırada yer alıyor.

Sizce İtalya milli takımının bu yüksek formu, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için ana aday olmalarını sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!