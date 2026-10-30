Hollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa etti

·9·Spor
Hollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa etti

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or ödül töreninin ardından beklenmedik perde arkası detayları ve baskılar ortaya çıktı. 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenen görkemli gecenin ardından, oylama sürecine doğrudan katılan Hollandalı tanınmış bir gazeteci, maruz kaldığı baskı ve tercihleri hakkında açık bir beyanatta bulundu.

«Madrid Zone» tarafından yayınlanan bu itiraf, küresel futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

«Özel röportaj teklif ettiler»: Oy verenlere yönelik baskı nasıldı?

Hollandalı uzmana göre, anket süresi yaklaştıkça oy kullanan gazetecileri çeşitli yollarla etkilemeye yönelik açık girişimler gözlemlendi:

  • PR şirketlerinin müdahalesi: «Oylama süreci yaklaştıkça baskı aşırı derecede arttı. Gazetecilerin fikirlerini değiştirmek için çeşitli yol ve yöntemler denediler», diyor.

  • Harry Kane etrafındaki teklif: Gazeteci, özellikle İngiliz golcünün temsilcileri tarafından yapılan sıra dışı bir başvuruyu örnek olarak gösterdi: «Örneğin, şahsen Harry Kane'in PR ekibinden özel bir mektup aldım. Benden forvetle özel bir büyük röportaj yapmaya ilgi duyup duymadığımı sordular». Bu tür tekliflerin, oylama öncesinde gazetecilerin sempatisini kazanmak amacıyla yapıldığı açıkça hissediliyordu.

Gazetecinin tercihi: Mbappe, Lamine Yamal ve Rodri

Hollandalı uzman, oyunu hangi kriterlere göre dağıttığına da açıklık getirdi:

  • Kylian Mbappe birinci sırada: «Mbappe dünya şampiyonasında tarih yazdı, bu yüzden benim için en uygun ve en iyisi oydu»;

  • Lamine Yamal ve Rodri tartışması: Uzman, «Barcelona»nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın son aylardaki fenomen performansına yüksek not vermiş olsa da, orta saha oyuncusu Rodri'nin dünya çapındaki büyük turnuvalarda daha büyük bir üstünlük ve liderlik sergilediğini özellikle vurguladı.

Organizatörler kabul etti: Kane ve Mbappe arasındaki minimal fark

Ödül sahibi resmen açıklandıktan sonra, etkinlik organizatörleri oylama dinamikleri hakkında beklenmedik bilgiler paylaştı:

  • Fransız yıldızın liderliği: Organizasyon komitesinin itirafına göre, oyların sayım sürecinin büyük bir kısmında Kylian Mbappe güvenli bir şekilde liderliği elinde tutuyordu;

  • Minimal üstünlük: Sadece son aşamada Harry Kane, minimal puan farkıyla Mbappe'yi geride bırakarak büyük ödülü kazanmayı başardı.

Hollandalı gazetecinin bu açık beyanı, dünyanın en prestijli futbol ödülü etrafında büyük medya ve PR kampanyalarının güçlü bir etkisinin olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ballon d'OrKylian MbappeHarry KaneRodriFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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