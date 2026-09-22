Kylian Mbappe'ye Altın Top hakkında konuşması yasaklandı

Fransa milli takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, kişisel hırsları nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Dünya şampiyonu ve eski futbolcu Frank Leboeuf, GOAL'e verdiği röportajda yıldız forvete Altın Top (Ballon d'Or) hakkında açıkça konuşmayı bırakmasını tavsiye etti. Uzmana göre, futbolcunun bu tür açıklamaları, takım çıkarlarından ziyade kişisel başarıları ön planda tuttuğunu gösteriyor ve eleştirmenlerin haklılığını kanıtlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kylian Mbappe son sezonlarda bireysel düzeyde yüksek performans sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 gol atarak La Liga'nın en golcü oyuncusu unvanını kazandı. Ayrıca Fransa milli takımı formasıyla da tarihi başarılara imza atarak 66 golle ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Dünya Kupası tarihindeki rekorlarını da yeniledi.

Takım kupalarının eksikliği

Ancak tüm bu bireysel başarılara rağmen Mbappe, takım kupaları kazanmakta zorlanıyor. 2026 Altın Top oylama sürecinde, Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal ve Khvicha Kvaratskhelia gibi rakipler ana adaylar olarak görüldüğü için konumunun zayıflaması bekleniyor. 27 yaşındaki forvetin dünyanın en iyi futbolcusu unvanına layık olduğunu kamuoyuna açıkça belirtmesi birçok kişinin tepkisine neden oluyor.

Frank Leboeuf, Mbappe'nin sahadaki her hareketini kendisi için yapıyormuş izlenimi verdiğini vurguladı. Eski futbolcu, Barcelona formasıyla harika bir oyun sergileyen Raphinha ile kıyaslama yaparak, Katalan oyuncunun her hareketinin sadece takımın yararına hizmet ettiğini özellikle belirtti.

Raphinha ile kıyaslama

ixbt.com ve GOAL verilerine göre, hiç kimse Raphinha'nın Kylian Mbappe'den daha güçlü bir dokuz numara olduğunu iddia edemez çünkü Brezilyalı oyuncu bu pozisyonda ilk kez oynuyor. Mbappe ise yaklaşık on yıldır forvet hattında istikrarlı bir şekilde forma giyiyor. Buna rağmen Raphinha, bu sezon 14 gol atarak takım oyununa daha fazla odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Real Madrid'in şu anda iyi oynamadığı ve galibiyet almakta zorlandığı bir dönemde, Mbappe'nin Altın Top hakkında konuşması sezonu daha da karmaşık hale getiriyor. Uzmanlar, forvete kişisel ödülleri düşünmeyi bırakıp, öncelikle kulübüyle birlikte maçlar kazanmaya başlaması gerektiğini hatırlatıyor.