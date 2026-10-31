Resmi oylama sonuçları: Harry Kane Ballon d'Or'u nasıl kazandı?

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or organizatörleri, uluslararası gazeteciler arasında yapılan resmi oylama sonuçlarını ve toplanan kesin puanları açıkladı. Buna göre, prestijli ödül Bayern Münih kulübü ve İngiltere milli takımı golcüsü Harry Kane'e gitti.

Dünya genelinden seçilen 100 önde gelen spor gazetecisinin katıldığı ankette, İngiliz forvet 1055 puan toplayarak en yakın takipçisi Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'yi (1027 puan) az bir farkla geride bıraktı. Yarışma podyumunun üçüncü basamağında ise Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal (881 puan) yer aldı.

Top-10: Ballon d'Or oylama sonuçlarının tam listesi

Gazetecilerin seçimine göre oluşan ilk on şu şekilde sıralandı:

1. Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih) — 1055 puan (Kazanan);

2. Kylian Mbappe (Fransa, Real Madrid) — 1027 puan ;

3. Lamine Yamal (İspanya, Barcelona) — 881 puan ;

4. Rodri (İspanya, Manchester City) — 726 puan ;

5. Lionel Messi (Arjantin, Inter Miami) — 612 puan ;

6. Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, PSG) — 541 puan ;

7. Ousmane Dembele (Fransa, PSG) — 418 puan ;

8. Erling Haaland (Norveç, Manchester City) — 378 puan ;

9. Michael Olise (Fransa, Bayern Münih) — 296 puan ;

10. Fabian Ruiz (İspanya, PSG) — 201 puan.

Oylama analizi: Belirleyici 28 puanlık fark

Açıklanan rakamlar, nihai sonucun ne kadar keskin ve çekişmeli bir mücadeleyle şekillendiğini gösteriyor:

Şiddetli rekabet: Birinci ve ikinci sırayı alan Harry Kane ile Kylian Mbappe arasındaki fark sadece 28 puan oldu. Bu, son yıllardaki en düşük farklardan biri olarak tarihe geçti;

Genç neslin baskısı: 18 yaşındaki Lamine Yamal'ın ilk üçe girmesi ve 881 puan toplaması, gelecek neslin büyük sahneye çıktığını açıkça kanıtladı;

Efsaneler ve Paris kulübü hegemonyası: Lionel Messi, ABD'de oynamasına rağmen 5. sıradaki yerini korudu. Fransa'nın PSG takımından ise üç futbolcu (Kvaratskhelia, Dembele, Ruiz) ilk 10'a girmeyi başardı.

Kane için bu zafer sadece kişisel kariyerinin zirvesi değil, aynı zamanda yıllardır beklenen en büyük takdir olarak futbol tarihine geçti.