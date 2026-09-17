«Onu büyük bir gelecek bekliyor!»: Kylian Mbappé, Lamine Yamal hakkında açık konuştu

·6·Spor
«Onu büyük bir gelecek bekliyor!»: Kylian Mbappé, Lamine Yamal hakkında açık konuştu

İspanya La Liga ve dünya futbol tarihinin en keskin rekabetlerinden biri olan «El Clásico» mücadelesi, artık yeni nesil yıldızların amansız düellosuna dönüşüyor. Real Madrid'in süperstarı ve Fransız forvet Kylian Mbappé kendi «Altın Top» yolundaki en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Barcelona'nın kanat oyuncusu, İspanyol genç harika çocuk Lamine Yamal hakkında ilk kez kapsamlı ve samimi açıklamalarda bulundu. Prestijli «Diario AS» gazetesine özel bir röportaj veren Mbappé, Katalan ekibinin 19 yaşındaki yeteneğine duyduğu saygıyı gizlemedi: «Bence o çok yetenekli bir futbolcu.

Önünde büyük bir kariyer olduğunu hissediyorum. Ona her şeyin en iyisini diliyorum», dedi «Kralın Kulübü»nün golcüsü. Gerçekten de bugün Yamal'ın sergilediği oyun futbol dünyasını sarsıyor: Bu sezon sadece 7 maçta forma giyip 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Böylesine inanılmaz bir verimlilik karşısında prestijli «Transfermarkt» portalı Yamal'ı 220 milyon avro olarak değerleyerek onu resmen gezegenin en değerli futbolcusu ilan etti.

Peki, Mbappé'nin bu açıklamasının ardında nasıl bir psikolojik baskı veya saygı yatıyor? 19 yaşındaki Lamine, «Altın Top» yarışında Fransız yıldızı geçebilir mi ve bu iki dahinin karşılaşması dünya futboluna nasıl bir yeni heyecan getiriyor?

«Önünde büyük bir kariyer var»: Mbappé'nin rakibine verdiği değer

Kylian Mbappé'nin «Diario AS» gazetesine verdiği temel itiraf:

  • Yeteneğe büyük saygı: Mbappé, ezeli rakip kampındaki genç kanat oyuncusunun doğuştan gelen yeteneğini açıkça kabul etti ve ona profesyonel başarılar diledi;

  • Büyük gelecek kehaneti: Fransız forvet, Yamal'ın sadece bir sezonluk yıldız değil, gelecek yıllarda dünya futboluna hükmedecek seviyede büyük bir oyuncu olacağını hissettiğini belirtti;

  • «Altın Top» rekabeti: Her iki yıldız da yılın en prestijli bireysel ödülü için ana favoriler olarak görülüyor;

  • Clásico diplomasisi: Madrid ve Katalonya arasındaki gerginliğe rağmen Mbappé, kişisel rekabette yüksek bir spor etiği sergiledi.

7 maçta 12 skor katkısı: 19 yaşındaki harika çocuğun kozmik istatistikleri

Lamine Yamal'ın bu sezonki fenomen performansları:

  • 8 gol ve 4 asist: Tüm kulvarlarda sadece 7 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayarak hücum hattında durdurulamaz bir güç haline geldi;

  • 19 yaşında liderlik: Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nıntüm hücum kurgusu, tam olarak Yamal'ın kanattaki hızlı driplingleri ve beklenmedik pasları etrafında kuruluyor;

  • Amansız istikrar: Genç yaşına rağmen sadece La Liga'da değil, Avrupa'nın en önemli arenalarında da aynı seviyede sonuçlar alıyor.

220 milyon avro: Dünyanın en değerli futbolcusu

«Transfermarkt» ve piyasa analistlerinin Yamal hakkındaki verileri:

  • Gezegende 1. sıra: Prestijli portal, Lamine Yamal'ın transfer değerini resmen 220 milyon avro olarak belirleyerek onu dünyanın en pahalı futbolcusu ilan etti;

  • Rekorların yenilenmesi: Hatta Mbappé, Haaland ve Vinícius gibi bilinen süperstarların piyasa değerlerini bile geride bıraktı;

  • Barcelona'nıncanlı hazinesi: Katalan ekibinin mali zorlukları karşısında Lamine, takımın en dokunulmaz ve paha biçilemez varlığı haline geldi.

Kylian Mbappé ve Lamine Yamal arasındaki bu dolaylı düello, Messi ve Ronaldo döneminden sonra dünya futbolunun özlediği gerçek anlamda büyük bir bireysel rekabet döneminin başladığını gösteriyor.

Sizce bu sezonun sonunda «Altın Top» ödülünü kazanmaya kim daha çok hak ediyor; tecrübeli Kylian Mbappé mi yoksa 220 milyon avroluk rekor sahibi Lamine Yamal mı? 19 yaşındaki harika çocuğun bu denli parlaması Barcelona'yı yeniden Avrupa tahtına döndürebilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu en sıcak rekabet analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!

Kylian MbappéLamine YamalAltın TopEl ClásicoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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